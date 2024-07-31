الأمهات و"متلازمة العش الفارغ": قصص وتجارب مؤثرة
قالت "ليزا جورج"، وهي أم إماراتية وجدت نفسها تكافح من أجل النهوض من السرير كل صباح، حيث فقدت الاهتمام بالأشياء التي كانت تستمتع بها ذات يوم، وكادت أن تتوقف عن تناول الطعام تماماً: "شعرت وكأن حياتي قد انتهت".
فعندما غادر ابنها "أديتيا" منزلهم لدراسة الطب في جامعة "شيفيلد" في إنجلترا، بدأت ليزا تعاني من "متلازمة العش الفارغ".
وقال الخبراء إن متلازمة العش الفارغ (ENS) ليست تشخيصاً سريرياً أو حالة صحية عقلية رسمية مثل القلق. بل هي تجربة شائعة وطبيعية للعديد من الآباء، وخاصة الأمهات، الذين يحتاجون إلى وقت للتكيف مع المرحلة الجديدة من حياتهم.
ويمكن أن تمثل التحولات، مثل مغادرة الأطفال منازلهم لمتابعة تعليمهم، تحدياً خاصاً للآباء، وخاصة الأمهات. بالنسبة ليزا، تفاقم التحدي بسبب حقيقة أن "أديتيا" كان طفلها الوحيد.
شعور بالضياع وعدم اليقين
"شعرت بالضياع وعدم اليقين بشأن هدفي، يبدو الأمر كما لو أن حياتي قد انتهت الآن بعد أن كبر طفلي وغادر. كان الأمر محبطاً، شعرت بالفراغ الشديد وكان افتقاده أمراً ساحقاً".
وتذكرت المحاسبة القانونية أنها قضت ساعات طويلة مستلقية في السرير، رافضة النهوض والتفاعل مع أي شخص. وقال الوافدة الهندية: "الآن، بعد أن بدأت أشعر بتحسن كبير، أدركت أنه كان يجب عليّ التفكير في العلاج، حيث كنت مكتئبة ومفتقرة للدافعية بشكل عميق".
وأضافت ليزا، التي استغرقت قرابة عامين لتعود إلى حياتها الطبيعية تماماً: "كلما كنت أفكر في ابني، كنت أشعر بحزن شديد وأبدأ في البكاء، لذلك كنت أشاهد مسلسلات تلفزيونية بلا نهاية ودون معنى لتمضية الوقت وتجنب التفكير فيه".
عند رؤية التغيير في سلوك ليزا، أوصت إحدى صديقاتها أيضاً بالانضمام إلى دائرة اجتماعية من شأنها أن تمنحها مساحة لمشاركة مشاعرها وأفكارها مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل. "أعلم أن هذه المجموعات كانت ستشكل منافذ رائعة لكنني لم أنضم إلى أي منها لأنني كنت مشغولة بالفعل بالعمل". وأضافت أيضاً أن الآباء الذين أصبحوا مؤخراً أعشاشاً فارغة يجب عليهم بالتأكيد استغلال هذا الوقت لاستكشاف هوايات جديدة ومتابعة ما أرادوا دائماً القيام به".
الروتين اليومي الصارم
وبالمثل، عانت "ساجدة البشير" من المتلازمة نفسها التي عانت منها ليزا. وتتذكر المغتربة الفلسطينية قائلة: "ما زلت أتذكر اليوم الذي أوصلت فيه أولادي إلى المطار، كانوا يغادرون إلى كندا للالتحاق بالجامعة. وبمجرد وصولنا إلى المنزل، لم يعد المنزل كما كان، لقد كان خالياً، أخبرت زوجي كم أفتقد عطرهم العالق في المنزل، وخلافاتهم، وكل الضوضاء المفعمة بالحيوية التي كانوا يجلبونها."
غادر ابنا ساجدة، أمجد، الذي يدرس الطب حالياً في "فانكوفر"، وأحمد الذي تخرج مؤخراً من جامعة "برونزويك"، المنزل في نفس العام، ولم يفصل بينهما سوى بضعة أيام.
وتذكرت كيف أصبحت التغييرات في روتينها اليومي صارخة فجأة. "بدأت أفتقد المحادثات والضحكات التي تبادلناها في السيارة أثناء ذهابنا إلى المدرسة معاً. اعتدنا أن نعود إلى المنزل من المدرسة ونتناول الغداء معاً، لكن كل ذلك تغير، وتغير جدول أعمالي أيضاً. قالت المعلمة السابقة التي تسعى حالياً للحصول على درجة الدكتوراه: "لقد أصبحت تلك الأنشطة المنتظمة لحظات ثمينة".
"شعرت وكأن عالمي قد عاد"
وعلى الرغم من اعتراف ساجدة بأن الأمر يصبح أسهل إلى حد ما مع مرور الوقت، إلا أنها اعترفت أنه بعد عام ونصف، عندما عاد ابنها إلى دبي لأول مرة خلال إجازته، لم تتمكن من النوم في الليلة السابقة تحسباً.
"تسارعت دقات قلبي وذرفت الدموع عندما رأيتهم. شعرت وكأن عالمي قد عاد عندما شاهدتهم ينامون بسلام في غرفتهم. في بعض الأحيان، كنت أفتح بابهم بهدوء فقط لأطمئن نفسي أنهم في المنزل حقاً. بالنسبة للأم، طفلها هو طفل دائماً، مهما كبر أو أصبح ملتحياً. قالت الأم لأربعة أطفال: “بالنسبة لي، لا يزالون أطفالي، نفس الأشخاص الذين كانوا يرافقونني إلى المدرسة كل صباح”.
التعامل مع متلازمة العش الفارغ
وفي تسليط للضوء على متلازمة العش الفارغ (ENS)، قال الأطباء إنه على الرغم من أن متلازمة العش الفارغ ليست تشخيصاً سريرياً أو حالة صحية عقلية رسمية مثل القلق، إلا أنها تجربة شائعة وطبيعية للآباء.
وقالت الدكتورة ندى عمر محمد البشير، استشارية الطب النفسي في مستشفى برجيل في أبو ظبي: "إن تشجيع التواصل المفتوح داخل الأسرة، والحفاظ على النظرة الإيجابية، وطلب الدعم عند الحاجة، يمكن أن تساهم جميعها في تحقيق انتقال أكثر سلاسة".
وأضافت: "إن طلب المساعدة المهنية من المعالج أو المستشار يمكن أن يكون مفيداً للأمهات اللاتي يعانين من ضائقة كبيرة أو صعوبة في التعامل مع متلازمة العش الفارغ. يمكن أن يوفر العلاج مساحة آمنة للأمهات للتعبير عن مشاعرهن، وتطوير استراتيجيات التكيف، والعمل على مواجهة تحديات هذا التحول في الحياة.
وينصح الأطباء الآباء بضرورة إعداد أنفسهم للمرور بهذه المرحلة القادمة من الحياة في وقت مبكر.
وقال الدكتور "شاجو جورج"، الطبيب النفسي في المستشفى الدولي الحديث بدبي: "إنهم بحاجة إلى تعلم كيفية تحديد أولويات أنفسهم دون الشعور بالذنب. يمكن للناس القيام بذلك من خلال إيجاد هوايات جديدة والانغماس فيها أو القيام بأشياء تثير شغفهم. يمكنهم محاولة تكوين صداقات جديدة، ومحاولة إيجاد المواساة في الأمور الروحية، ويجب أن يبقوا على اتصال بالأصدقاء وأفراد الأسرة."