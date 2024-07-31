الأمهات و"متلازمة العش الفارغ": قصص وتجارب مؤثرة

قالت "ليزا جورج"، وهي أم إماراتية وجدت نفسها تكافح من أجل النهوض من السرير كل صباح، حيث فقدت الاهتمام بالأشياء التي كانت تستمتع بها ذات يوم، وكادت أن تتوقف عن تناول الطعام تماماً: "شعرت وكأن حياتي قد انتهت".

فعندما غادر ابنها "أديتيا" منزلهم لدراسة الطب في جامعة "شيفيلد" في إنجلترا، بدأت ليزا تعاني من "متلازمة العش الفارغ".

وقال الخبراء إن متلازمة العش الفارغ (ENS) ليست تشخيصاً سريرياً أو حالة صحية عقلية رسمية مثل القلق. بل هي تجربة شائعة وطبيعية للعديد من الآباء، وخاصة الأمهات، الذين يحتاجون إلى وقت للتكيف مع المرحلة الجديدة من حياتهم.

ويمكن أن تمثل التحولات، مثل مغادرة الأطفال منازلهم لمتابعة تعليمهم، تحدياً خاصاً للآباء، وخاصة الأمهات. بالنسبة ليزا، تفاقم التحدي بسبب حقيقة أن "أديتيا" كان طفلها الوحيد.