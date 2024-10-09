الأمل الأخير لعائلة في الشارقة: دعم لتسوية وضعهم القانوني

تدخلت منظمة "سمارت لايف"، وهي منظمة غير حكومية مسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع، لدعم الأسرة. تعمل المنظمة، المعروفة بمساعدة العمال وأسرهم في الإمارات العربية المتحدة، على مساعدة حق وكوثر في التعامل مع تعقيدات برنامج العفو.

أوضحت مريم الجسمي، وهي مصرفية إماراتية وممثلة سمارت لايف، "نريد من الناس أن يتقدموا لدعم الأسر مثل أسرة حق. لقد ترك أطفالهم، وخاصة الفتيات، المدرسة لسنوات. لقد فاتتهم فرصة التواصل الاجتماعي ويكافحون من أجل الحصول على التعليم الأساسي. نحن نعلم الفتيات الثلاث الأكبر سناً الأساسيات شخصيًا من خلال برنامج سمارت لايف. تتمتع هؤلاء الفتيات بإمكانات هائلة ويمكنهن النجاح مع القليل من الدعم".