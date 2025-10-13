الأمطار تتواصل على دبي والحرارة تهبط إلى 17 درجة

من المتوقع أن يستمر الطقس الماطر يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر، حيث تواصل أنظمة الضغط الجوي المنخفض الحالية جلب الأمطار الغزيرة إلى أجزاء من البلاد.

كان صوت قطرات المطر على زجاج السيارات هو أول ما استمع إليه العديد من السكان في جميع أنحاء دبي وبعض أجزاء الشارقة هذا الصباح.

سُرّ السكان الذين كانوا يراقبون السماء الرمادية وينتظرون، مع بدء هطول أمطار خفيفة على الشوارع المعبدة في ساعات الصباح الباكر. تجمعت الغيوم في جميع أنحاء الإمارات، وطلّت الشمس من بينها، مشكلة أفقاً مذهلاً.

توقعات المركز الوطني للأرصاد

وفقاً للمركز الوطني للأرصاد (NCM)، يمكن لسكان الإمارات توقع طقس صحي إلى غائم جزئياً، مع فرصة لتكون الغيوم الركامية — المصحوبة بهطول الأمطار — على الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد، وتمتد لتشمل بعض المناطق الداخلية والجنوبية والجزر.

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية في أبوظبي ودبي. وستشهد الإمارتان انخفاضاً في درجات الحرارة الصغرى إلى 27 درجة مئوية و28 درجة مئوية على التوالي. بينما تتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين 25 درجة مئوية و38 درجة مئوية. وستشهد بعض المناطق الداخلية والجبلية، المتوقع فيها هطول الأمطار، درجة حرارة دنيا تصل إلى 17 درجة مئوية.

الرياح والرؤية والوضع البحري

من المتوقع أن تتسبب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في إثارة الغبار والرمال، مما يقلل من الرؤية الأفقية.

سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

ستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة، وقد تصبح مضطربة في بعض الأوقات مع وجود السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويأتي هذا الطقس غير المستقر في إطار تأثر دولة الإمارات بامتداد لمنخفض جوي سطحي من الجنوب ومنخفض جوي علوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبياً، وهو ما أشار إليه المركز الوطني للأرصاد سابقاً بأنه سيؤثر على البلاد من 10 إلى 14 أكتوبر. وتتميز المنخفضات الجوية العلوية بأنها تقوى مع الارتفاع، وترتبط عادة بالغطاء السحابي وهطول الأمطار.