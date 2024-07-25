الأمطار الغزيرة تؤخر رحلات الطيران من مومباي للإمارات

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة في مدينة مومباي والمناطق المجاورة في تعطيل عمليات الطيران في مطار تشاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي، مما دفع شركات الطيران الهندية إلى إصدار تنبيهات للركاب بشأن التأخيرات الدورية في جداول الرحلات.

وقد أعلنت شركة "سبايس جت" وشركة "طيران الهند" و"إنديجو" عن تأخير الرحلات الجوية، في حين تم إغلاق المدارس والكليات.