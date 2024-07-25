الأمطار الغزيرة تؤخر رحلات الطيران من مومباي للإمارات
تنطلق رحلات الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من الدولة إلى أحمد آباد ومومباي حسب جدولها المقرر يوم الخميس (25 يوليو)، لكن من المتوقع حدوث تأخيرات في الرحلات المغادرة من المدينتين بسبب هطول الأمطار الغزيرة في المناطق المتضررة في الهند.
وقال متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران لصحيفة "خليج تايمز ": "يمكنني تأكيد أن رحلاتنا من وإلى مومباي تعمل حالياً بشكل طبيعي. ومع ذلك، فإننا نواجه بعض التأخيرات المرتبطة بالطقس في الرحلات الجوية المغادرة من المناطق المتضررة بسبب هطول الأمطار الغزيرة".
وأضاف المتحدث باسم شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها: "ننصح الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم على موقعنا الإلكتروني أو عبر تطبيق الهاتف المحمول للحصول على أحدث المعلومات".
كما أضاف المتحدث باسم طيران الإمارات أيضاً أنه لا يوجد أي تأثير على رحلاتهم في مومباي وأحمد آباد وتشيناي.
وأكدت شركة فلاي دبي، وهي شركة طيران أخرى مقرها دبي، أن الرحلات إلى أحمد آباد ومومباي تسير حسب الجدول الزمني المحدد. وأضاف المتحدث باسم شركة الطيران: "ننصح الركاب بالتحقق من حالة الرحلة على موقع فلاي دبي "flydubai.com".
وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة في مدينة مومباي والمناطق المجاورة في تعطيل عمليات الطيران في مطار تشاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي، مما دفع شركات الطيران الهندية إلى إصدار تنبيهات للركاب بشأن التأخيرات الدورية في جداول الرحلات.
وقد أعلنت شركة "سبايس جت" وشركة "طيران الهند" و"إنديجو" عن تأخير الرحلات الجوية، في حين تم إغلاق المدارس والكليات.