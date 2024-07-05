الأمريكيون في دبي يحتفلون بعيد الاستقلال

وقالت إن العمل والمدرسة يستمران كالمعتاد في الإمارات في هذا اليوم لأنه ليس عطلة في البلاد،غالباً ما يكون العمل كالمعتاد في الامارات. أنا متأكدة من أن هناك أشخاصاً يتجمعون للاحتفال بالعيد، ولكن لأن الاحتفال سيكون بعد العمل والمدرسة، قد يكون هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يحتفلون. ومن ناحية أخرى، بما أنه يوم خميس، فربما يتجمع عدد أكبر من الناس. كما أن العديد من الأمريكيين قد غادروا بالفعل أو سيعودون إلى ديارهم قريباً".