الأمان وجودة الحياة..تحول الإقامة المؤقتة إلى استقرار دائم في دبي

يأتي العديد من الوافدين إلى الإمارات وهم يتوقعون البقاء لفترة قصيرة فقط، لكن ينتهي بهم الأمر بجعلها موطنهم الدائم. بالنسبة للبعض، فإن جودة الحياة العالية التي يقدمها البلد هي ما تجذبهم، بينما بالنسبة للآخرين، هي سهولة ممارسة الأعمال ودعم الابتكار. وفي وقت سابق من هذا العام، صنف استطلاع عالمي دولة الإمارات في المرتبة السابعة في المؤشر العام لأفضل الدول للعيش فيها. وبينما يخطط 18 في المئة من الوافدين للبقاء في البلاد في المستقبل المنظور، لا يزال 39 في المئة غير متأكدين من خططهم طويلة المدى.