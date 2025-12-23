الأمان وجودة الحياة..تحول الإقامة المؤقتة إلى استقرار دائم في دبي

عندما جاء محمد أ. لأول مرة إلى دبي في عام 1977، كان هدفه واضحاً؛ فقد أراد البقاء في الإمارات لمدة عامين ثم العودة إلى وطنه الأم، الهند. والآن، وبعد مرور أكثر من 48 عاماً، لا يزال في البلاد يعيش هنا مع عائلته، بما في ذلك أبناؤه وأحفاده. وقال: "خلال السنوات العديدة الأولى، كنت أظن باستمرار أنني سأعود، ولكن بعد ذلك تزوجت وأنجبت أطفالي، وكانت الإمارات المكان المثالي لتربية عائلتي".
وذكر أنه الآن لا يستطيع تخيل مغادرة دبي، قائلاً: "لقد بنينا حياتنا بالكامل هنا. إن البنية التحتية والأمان في هذا البلد لا يعلى عليهما. كان لدي العديد من الأصدقاء الذين جاؤوا في الوقت نفسه تقريباً، وخططنا جميعاً للتقاعد والاستقرار في الهند معاً. وبعد كل هذه السنين، لا يزال العديد من أصدقائي هنا. هناك جاذبية معينة لهذا المكان تجعلك بمجرد أن تعيش فيه، لا تستطيع التفكير في العيش في أي مكان آخر".
يأتي العديد من الوافدين إلى الإمارات وهم يتوقعون البقاء لفترة قصيرة فقط، لكن ينتهي بهم الأمر بجعلها موطنهم الدائم. بالنسبة للبعض، فإن جودة الحياة العالية التي يقدمها البلد هي ما تجذبهم، بينما بالنسبة للآخرين، هي سهولة ممارسة الأعمال ودعم الابتكار. وفي وقت سابق من هذا العام، صنف استطلاع عالمي دولة الإمارات في المرتبة السابعة في المؤشر العام لأفضل الدول للعيش فيها. وبينما يخطط 18 في المئة من الوافدين للبقاء في البلاد في المستقبل المنظور، لا يزال 39 في المئة غير متأكدين من خططهم طويلة المدى.
في عام 1987، كان بركات المقبول يعيش حياة مستقرة في السودان، حيث كان يعمل في وظيفتين، كأستاذ جامعي ومعلم خصوصي في مدرسة بمسقط رأسه، عندما قرر زيارة صديق له في مدينة العين. وصل إلى البلاد ومعه 300 دولار فقط، وشجعه صديقه على التقدم لوظيفة. واسترجع بركات ذكرياته قائلاً: "كان يقول لي باستمرار: لديك إمكانات، فقط حاول. في البداية ترددت، لكني قررت أن أعطي الأمر فرصة".
حصل على الوظيفة وقرر تجربتها. وما بدأ كرحلة قصيرة تحول إلى مسيرة مهنية استمرت 35 عاماً، شهدت صعوده تدريجياً من مهندس إلى مدير للمنطقة الشمالية في الشركة. وقال: "لم أخطط أبداً للبقاء طوال هذه المدة، لكن الفرص استمرت في النمو".
بعد زواجه، أحضر بركات عائلته إلى الإمارات وربى خمسة أبناء هنا. واليوم، يبني ثلاثة من أبنائه حياتهم المهنية في الإمارات أيضاً. وقال بركات: "لقد منحتنا هذه البلاد الاستقرار والشعور بالانتماء". وهو الآن يقسم وقته بين الإمارات ومصر، مع الحفاظ على روابط قوية مع البلدين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق الإعلامي بينيش بابو بانيكر "بودكاست" لتسليط الضوء على هؤلاء الأشخاص الذين جعلوا الإمارات موطنهم الدائم. وتحت عنوان "تذكرة ذهاب فقط إلى دبي"، ستعرض السلسلة مستثمرين ومهنيين ورواد أعمال وقادة أعمال سيتناولون المفاهيم الخاطئة ويسلطون الضوء على المزايا الفريدة للسوق. سيتم إنتاج وبث البودكاست بثماني لغات مختلفة.
انتقل الوافد الأمريكي آرون جون إلى الإمارات في عام 2020 مع خطة للبقاء لمدة عام واحد فقط. وبعد ست سنوات، استقبل هو وزوجته طفلهما الأول، ولا تلوح في الأفق أي نية للانتقال. وقال: "ظننت أنني سأستكشف البلاد وأدخر القليل من المال قبل المضي قدماً. ولكن بمجرد انتقالي إلى هنا، بدأت أشعر بالراحة حقاً. كان هناك وصول إلى الكثير من الأشياء مثل اللياقة البدنية والرفاهية والتواصل الاجتماعي والترفيه. كما منحتنا العطلات الرسمية وقتاً للسفر، وكون الإمارات مركزاً عالمياً جعل من السهل الذهاب إلى أماكن كثيرة".
وذكر أنه وزوجته زارا عدة دول في جميع أنحاء العالم لكنهما لا يزالان يعتبران الإمارات وطناً لهما. وقال: "بدأنا نقارن كل مدينة بدبي ولم يكن هناك شيء يضاهيها. لذا، حتى أجد مكاناً أفضل بكثير - وهو ما أشك في صدق أنني سأجده - فهذا هو وطني. أنا أتطلع إلى تربية ابنتي في أمان دبي".