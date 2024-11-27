الأغنية الرسمية لعيد الاتحاد الـ 53 تعكس رؤية الإمارات ومستقبلها

أطلقت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الأغنية الرسمية لعيد الاتحاد الـ 53 التي تحمل عنوان"بَدو بنينا أمّة" وستكون جزءا من العرض الرسمي الذي سيتم بثه مباشرة في 2 ديسمبر المقبل.

تعبر قصيدة "بَدو بنينا أمّة" عن حب الوطن العميق والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتسلط الضوء على الولاء الراسخ للقيادة الرشيدة التي قادت الإمارات نحو تحقيق الإنجازات العظيمة.

وتعكس القصيدة الطموحات الكبيرة للأجيال القادمة، التي تتسلح بالعلم والعمل لتحقيق مستقبل مشرق للإمارات، مع أهمية صون العادات والتقاليد والاعتزاز بالتراث الوطني.

وتقدم الأغنية مزيجاً فريداً يجمع بين الأصالة المتجذرة في قيم البداوة والتقدم والحداثة المتمثلة في العلم و الحضارة، لتكون انعكاساً لرؤية دولة الإمارات ومسيرتها المتألقة الشبيهة بنجم الثريا التي أنارت لأجدادنا الدروب وكانت ولاتزال دليلًا وشاهدًا على إنجازاتنا وابتكاراتنا.

الأغنية من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان المخرج الموسيقي والملحن محمد الأحمد وغناء كورال الإمارات.

ويمكن الاستماع إلى الأغنية على تطبيق "سبوتيفاي" و"أنغامي" والتطبيقات الموسيقية لـ"يوتيوب" و"أبل".

و تقول كلمات الأغنية:.

بحـــب بلادنــا .. وبْحـــــب قـــادتنا تحــــدّينا الزمـــــان بعــــــز وحدتنا

بنينـــــا بــــلاد بالأمجــــــاد تتباهى وشاهِــــــدنا .. على المــريخ رايتنا

لـــنا في كل قـــــمّه بالفخــــر قــمّه لنا بْوجــــه الـمُحــال العــزم والهمّه

بَــــدُو .. لكـــــــن بنينا بعــلْمنا أمّه وتتبــــاهى ابّـــــــداوتنا حـــضارتنا

تعــلّمنا من الماضي وفي الحاضر.. نعلِّـــم كــلّ جـــيلٍ في الزمن حاضر

مَعَ مـــــن قـــــال انا للكايده حاضر نســـــوق ركـــــابنا لامْجـــــاد أمّتنا

يِحـــق لْنا نفــــاخر بالوطـن واسمه نقـــــــول انّ الثّريا شَــابَهَت رسمه

زرعــــنا فْـ كــل أرضٍ للأمل بسمه ووزّعــــــنا عــلى الــــدنيا محـبّـتنا

تكاتَفــــنا .. وشفـــنا الحــلْم يتحقق وكلٍ آمــــــن بقــــــدراته .. وصدَّق

نحـــن أمـــــه بحــــــــبل الله نتوثّق ونتبع بالوفـــــــــــا رؤيـــــة قيادتنا