الأغذية المعدلة وراثياً: حل لمواجهة تحديات المستقبل

أكد خبير في مجال التكنولوجيا الحيوية أن الأغذية المُعدلة وراثياً قد تُصبح الحل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المستقبل، مشيراً إلى أن هذه الأغذية، مثل أسماك السلمون سريعة التكاثر، والقمح المُقاوم للجفاف، والأرز الذي يُطلق كميات محدودة من غاز الميثان، يمكن أن تُساهم في إطعام سكان العالم المتزايدين.