الأعاصير تقطع الاتصال بين الفلبينيين في الإمارات وعائلاتهم في الوطن

وقال "جيان سارمينتو": "لم ترد أنباء عن وقوع وفيات، لكن عائلتي والمقاطعة بأكملها بحاجة إلى مساعدة عاجلة، حيث لا تزال إمدادات الكهرباء والمياه مقطوعة. لا أستطيع الحصول على معلومات إلا من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، لكنني غير قادر على الاتصال بوالديّ." وأشار "سارمينتو" إلى أن أكثر من 750 ألف شخص لجؤوا إلى ملاجئ الطوارئ، بما في ذلك الكنائس ومراكز التسوق في مقاطعتهم.