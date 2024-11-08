الأطفال في الإمارات يتأثرون بمشاهير "الإنترنت" ويطلبون منتجات الجمال

استناداً إلى أحدث دراسة أجرتها " هوستنغ أدفايس" HostingAdvice حول سلوكيات التسوق عبر الإنترنت لأبناء جيل ألفا، يتضح أن أكثر من 63% من أطفال هذا الجيل يطلبون من والديهم شراء منتجات الموضة والجمال ومستحضرات التجميل التي يصادفونها على الإنترنت.

كما أظهرت دراسة مقدم خدمة الاستضافة أن نحو 70.4% من الآباء والأمهات الذين تتراوح أعمار أطفالهم بين 7 و14 عاماً يتلقون هذه الطلبات على الأقل أسبوعياً، في حين يواجه 28% من الآباء طلبات يومية من أطفالهم.

وأبرزت الدراسة الاهتمام الكبير بالعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل منذ سن مبكرة، حيث يسعى 37% من أطفال جيل ألفا ليصبحوا مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ما الذي يجذبهم؟