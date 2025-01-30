"الأشباح"يغسلون السيارات في الراشدية بـ 50 درهماً
تعج منطقة الراشدية في دبي بالصراخ والإثارة، بفضل مغسلة السيارات المسكونة التي تجمع بين الرعب وخدمات تنظيف السيارات.
وتم إنشاء هذه المنشأة على يد الأخوين المصريين المولودين في دبي عمر وأحمد الرفيع، وهي تعمل على إعادة تعريف الترفيه التفاعلي مع لمسة مخيفة.
عندما ترتفع الستائر، تستقبلك أضواء حمراء مخيفة وأصوات مرعبة وأشباح جاهزة لإحداث بعض الرعب الشديد.
تتدحرج السيارات عبر نفق من الرعب، حيث يتم رش الماء والصابون على الزجاج الأمامي بواسطة شخصيات شبحية تصدر أصواتًا وتئن. يتسلق أحد الأشباح غطاء المحرك وهو يحمل سكينًا في يده، بينما يتسلل شبح آخر إلى السيارة ويستولي على مقعد الراكب. وعندما تعتقد أن الرعب قد انتهى، تظهر شخصيات ملثمة في المقعد الخلفي، مما يزيد من تجربة الرعب.
قال عمر الرفيع، الذي اعترف بأنه لا يؤمن شخصيًا بالأشباح: "إنها تجربة تفاعلية مخيفة. لقد كانت الاستجابة مذهلة - غادر الناس، بما في ذلك البالغون، وهم يصرخون". وأكد عمر أنه على الرغم من أن التجربة قد تكون مخيفة، إلا أنها لا تتنازل عن الجودة. "تكمن قوتنا الرئيسية في تقديم خدمات غسيل السيارات التي لا تشوبها شائبة، بما في ذلك التصميم".
تتميز مغسلة السيارات المسكونة، المعروفة باسم لمسة الفخامة، بطاقم مكون من 12 عاملاً يرتدون أزياء كاملة، وقد تم تدريبهم بشكل مكثف على لغة الجسد وتكتيكات التخويف. يتم تصميم كل لقاء شبحي لترك الضيوف متوترين، ولكن في نفس الوقت منبهرين. وأوضح عمر: "يتسلل موظفونا إلى السيارات ويجعلون العملاء يعتقدون أنهم غادروا - فقط ليعودوا مرة أخرى".
الأسعار تنافسية، حيث تبلغ تكلفة غسيل السيارات في الصالون 50 درهمًا و60 درهمًا للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. ويدفع الركاب الإضافيون 15 درهمًا لكل منهم. وأضاف عمر: "أسعارنا مساوية لغسيل السيارات في محطات الوقود، لكن القيمة لا تضاهى. تحصل على سيارة نظيفة للغاية والكثير من المرح. وتكلف المنازل المسكونة وغرف الهروب أكثر بكثير - تبدأ من 200 درهم - ولا تغادر حتى بسيارة نظيفة".
وللحفاظ على البرودة، تخطط لمسة الفخامة لتقديم موضوعات جديدة. فبدءًا من 15 فبراير، ستتولى تجربة مستوحاة من لعبة Squid Game، والتي تتضمن لعبة Red Light وGreen Light الشهيرة وتحدي Cookie، حيث سيفوز أحد المشاركين المحظوظين بمبلغ 1000 درهم. ومن الموضوعات القادمة الأخرى Jurassic Park وMental Hospital.
وكشف عمر أن تطوير الفكرة كان عبارة عن رحلة من المحاولات والخطأ. "لقد جربنا خلفيات وألوان وأزياء مختلفة. في البداية دعوت عائلتي وأصدقائي لتجربة الفكرة، وكانوا خائفين. ثم جاءت خطيبتي، وكانت مرعوبة. عندها عرفت أن الفكرة ستنجح".
وتعمل المنشأة لمدة ست ساعات يوميًا، وتخدم حوالي 50 سيارة يوميًا. ويشعر عمر وأحمد بسعادة غامرة إزاء الطلب المتزايد. ويقول عمر: "هذه ليست مجرد مغسلة سيارات، بل هي عبارة عن أفعوانية من الصراخ والمفاجآت واللمسات النهائية النظيفة".
هل أنت مستعد للصراخ أثناء تنظيف سيارتك؟ توجه إلى الراشدية - ولكن كن حذرًا، فهي ليست مخصصة لضعاف القلوب.