"الأشباح"يغسلون السيارات في الراشدية بـ 50 درهماً

قال عمر الرفيع، الذي اعترف بأنه لا يؤمن شخصيًا بالأشباح: "إنها تجربة تفاعلية مخيفة. لقد كانت الاستجابة مذهلة - غادر الناس، بما في ذلك البالغون، وهم يصرخون". وأكد عمر أنه على الرغم من أن التجربة قد تكون مخيفة، إلا أنها لا تتنازل عن الجودة. "تكمن قوتنا الرئيسية في تقديم خدمات غسيل السيارات التي لا تشوبها شائبة، بما في ذلك التصميم".