الأسرة في الإمارات: من أولوية اجتماعية إلى تحدٍ وطني متعدد الأبعاد

وكجزء من ترجمة السياسة إلى الحياة اليومية، أطلقت وزارة الأسرة برنامج ‘الأسرة أولاً’ في القمة كجزء من الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 لجعل الأماكن العامة والحضرية أكثر دعماً للأسر. سيركز البرنامج على تغييرات بسيطة وعملية مثل مواقف السيارات ذات الأولوية للأمهات الحوامل، ومقاعد الأسرة في وسائل النقل العام، وغرف رعاية الأسرة والأطفال المخصصة.

سيبدأ في دبي ويتوسع على مستوى الدولة. ويأتي هذا في الوقت الذي تم فيه تحديد عام 2026 ليكون عام الأسرة.

نهج متكامل

ومع ذلك، أكدت سناء أن السياسات وحدها لا تكفي لعكس انخفاض الخصوبة. وقالت: “يمكن للسياسات أن تترجم النوايا إلى أفعال، لكنها ليست الأداة الوحيدة لإثارة الرغبة في تكوين أسرة وجعلها تنمو،”.

بدلاً من ذلك، تتبنى الإمارات نهجاً متكاملاً يجمع بين إصلاح السياسات والرؤى السلوكية وتغيير العقليات ودعم الرعاية الصحية. ويأتي هذا بعد بحث محلي مكثف، بما في ذلك مقابلات واستطلاعات رأي وطنية للشباب أجريت على مدى عدة سنوات.

وقالت إن النتائج كانت مشجعة. وأضافت: “لا تزال نسبة كبيرة من الشباب في الإمارات يؤمنون بعمق بمؤسسة الأسرة،” وقالت: “التحدي ليس رفض الأسرة، بل تحديد الأولويات.”

تشير الأبحاث إلى فجوة متزايدة بين الطموحات والواقع المعيش، حيث يؤخر الشباب في كثير من الأحيان تكوين الأسرة لصالح التعليم أو التقدم الوظيفي أو الاستقرار المالي. وقالت: “في مراحل معينة من الحياة، يصبح تعريف النجاح يتعلق بالنمو المهني أكثر من الحياة الأسرية.”

وقد أيدت وزيرة صربيا تاتيانا ماكورا وجهات نظرها، حيث قالت إن البلاد تعمل على تثقيف الشباب حول سبب أهمية “عدم تأجيل قرارهم إذا كانوا يرغبون في تكوين أسرة” على الرغم من أن صربيا لديها برنامج إخصاب في المختبر (IVF) ليبرالي ومدفوع بالكامل للنساء اللواتي يواجهن صعوبة في الحمل.

واعترفت قائلة: “لا يزال ذلك لا يعطي النتائج التي نأملها.” وأضافت: “لهذا السبب نحتاج إلى التحدث مع الشباب الذين يرغبون في تكوين أسرة. لا نضغط عليهم لتكوينها إذا لم يرغبوا في ذلك، ولكن إذا كانوا يرغبون، فنحن بحاجة إلى إبلاغهم لماذا من المهم القيام بذلك مبكراً.”

الأهداف

بدلاً من تحقيق أهداف الخصوبة “القائمة على الأرقام”، ترغب الإمارات في التركيز على إنشاء نظام بيئي تمكيني يسمح للشباب بمواءمة طموحاتهم مع الحياة الأسرية عندما يكونون مستعدين. وأضافت: “نحن متفائلون جداً بشأن شبابنا. نعتقد أن لدينا الأساس الصحيح.”

يعد العامل الرئيسي الذي يشكل استراتيجية الإمارات هو ميزتها الديموغرافية. فبينما تواجه العديد من الدول شيخوخة السكان، تتوقع الإمارات أن ينمو عدد سكانها الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 عاماً بنحو 30 بالمائة خلال العقد المقبل. وتعتبر الحكومة ذلك فرصة حاسمة تتطلب تدخلات مستهدفة وفي الوقت المناسب.