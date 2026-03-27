«الأرصاد»: كميات أمطار أبريل 2024 أكثر من ضعف المعدلات الحالية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة للحصول على آخر التحديثات بينما تتعامل الإمارات مع الأمطار الغزيرة والظروف الجوية غير المستقرة.]
ربما بدت شديدة، لكن الأمطار الأخيرة في الإمارات لم تكن على نفس نطاق فيضانات 2024 التاريخية — ويكمن الفرق في كمية الأمطار التي سقطت وسرعتها. على الرغم من الفيضانات والاضطرابات الواسعة النطاق، فإن الجولة الأخيرة من الأمطار في جميع أنحاء الإمارات أقل حدة بكثير من عاصفة 2024، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.
قال الدكتور أحمد حبيب إن التمييز الرئيسي يكمن في شدة هطول الأمطار وتوزيعها بمرور الوقت.
“في عام 2024، سجلت بعض المناطق أكثر من 200 ملم من الأمطار في أقل من يوم واحد،” قال. “هذا يختلف تمامًا عما نراه الآن.” وبالمقارنة، جلب النظام الأخير حوالي 80 ملم في بعض المناطق، مع انتشار الأمطار على مدى عدة أيام في موجات متعددة.
وفقًا لبيانات المركز الوطني للأرصاد الجوية بتاريخ 26 مارس:
شوكه: 77.5 ملم
كلباء: 65.8 ملم
أم الغاف: 60.6 ملم
وادي الطوى: 57.2 ملم
الذيد: 53.9 ملم
“هذه كميات كبيرة، لكنها لا تقارن بحدث يوم واحد يتجاوز 200 ملم،” قال الدكتور حبيب.
يقول الخبراء إن خطر الفيضانات لا يتعلق فقط بكمية الأمطار التي تسقط — بل بمدى سرعة سقوطها.
“هناك فرق كبير بين 200 ملم في يوم واحد وإجمالي مماثل موزع على خمسة أو ستة أيام،” أوضح الدكتور حبيب.
“عندما تهطل الأمطار في فترة قصيرة، لا يستطيع النظام امتصاصها أو تصريفها بكفاءة، مما يؤدي إلى فيضانات أكثر شدة.”
وأضاف أن بنية النظام الجوي نفسه اختلفت أيضاً.
“كان حدث عام 2024 نظاماً واحداً شديد الكثافة،” قال. “ما نراه الآن هو سلسلة من الموجات ضمن نظام أوسع للضغط المنخفض.”
تطرق الدكتور حبيب أيضاً إلى المعلومات المضللة المتداولة عبر الإنترنت، حيث وصف البعض العاصفة بأنها “إعصار” أو “إعصار مداري”.
“لا يوجد متخصص يصف هذا بأنه إعصار،” قال.
وأوضح أن الأعاصير تتضمن:
سرعات رياح مستمرة ومدمرة
أضرار هيكلية مثل اقتلاع الأشجار
رياح مستمرة عالية الشدة
كان هذا نظام عواصف رعدية. استخدام مصطلحات مثل ‘إعصار’ غير صحيح.الدكتور أحمد حبيب
وحذر من أن مثل هذه الادعاءات غالباً ما تأتي من غير المتخصصين الذين يسعون لجذب الانتباه، مؤكداً أن التوقعات الرسمية تعتمد على نمذجة وتحليل مفصلين.