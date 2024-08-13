"الأرصاد": طقس صحو وغائم جزئياً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب بعد الظهر جنوباً، يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:12 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 04:15 والثاني عند الساعة 00:00 .

أما بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والثاني عند الساعة 07:14 والجزر الأول عند الساعة 10:05 والثاني عند الساعة 23:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 33 80 25

دبي 44 34 70 30

الشارقة 43 32 75 25

عجمان 41 34 75 30

أم القيوين 42 32 80 40

رأس الخيمة 42 32 70 30

الفجيرة 34 30 85 50

العـين 44 32 50 20

ليوا 47 31 80 20

الرويس 43 32 85 35

السلع 44 33 80 25

دلـمـا 38 34 90 30

طنب الكبرى 36 33 85 55

طنب الصغرى 36 33 85 55

أبو موسى 36 33 85 55