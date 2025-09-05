الأرصاد: تقلبات جوية حادة وأمطار وعواصف متوقعة في عطلة نهاية الأسبوع بالإمارات

على من يخطط للسفر أو القيادة عبر الإمارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة أن يكون مستعدًا للتغيرات المفاجئة في الطقس - حيث من المتوقع أن تشهد أبو ظبي على وجه الخصوص ظروفًا غير مستقرة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار وعواصف رعدية في العاصمة، محذراً الأهالي وقائدي المركبات من أنماط جوية متغيرة قد تجلب تبدلات سريعة في الأجواء.
وقد شهدت منطقة مرغم بدبي مساء الأربعاء، عواصف رعدية غزيرة وبرقًا وبردًا. تزامنت هذه الأحوال الجوية القاسية مع هطول زخات خفيفة في العين، مما أدى إلى غبار كثيف أدى إلى انخفاض الرؤية في عدة مناطق من المدينة. ويوم الخميس، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر سماءً ملبدة بالغيوم وأمطارًا غزيرة بالقرب من مطار آل مكتوم. والتقطت مقاطع الفيديو مركباتٍ تشق طريقها وسط هطول أمطار غزيرة على طول شارع الإمارات بالقرب من المطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر عدة تنبيهات بشأن استمرار العواصف الرعدية، والرياح القوية، واحتمال تشكّل السيول خاصة في المناطق الغربية من الدولة.
في تصريح خاص لـ «خليج تايمز»، قال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد، إن الوضع لا يزال في تطور:
"بعد ظهر يوم الخميس، تم رصد غيوم ركامية بين العين ودبي، ومن المتوقع أن يمتد نشاطها بحلول الجمعة نحو أبوظبي ومنطقة الظفرة، ما قد يجلب زخات مطرية وعواصف رعدية."
وأضاف أن النشاط الجوي لم يقتصر على اليابسة فحسب. فقد رُصدت صباح الأمس سحب حملية قوية فوق البحر بين الإمارات وقطر، وحول جزر أبوظبي".
لماذا تشهد الإمارات تحولات مناخية مفاجئة؟
وأشار الدكتور حبيب إلى أن الظروف الحالية مرتبطة بنظام ضغط منخفض جوي قوي.
"نحن حالياً تحت تأثير منخفض جوي على السطح والمستويات العليا فوق الأجزاء الغربية للدولة. هذا النظام يسحب بخار الماء من بحر العرب وبحر عُمان، وعند تسخّنه نهاراً تتكون تيارات صاعدة قوية تقود إلى تكاثف السحب الركامية وهطول الأمطار في مناطق متفرقة."
ولفت إلى أن تأثير الرياح الموسمية الهندية محدود هذه المرة:
"غالباً ما تؤثر الرياح الموسمية الهندية في مناخ الإمارات باعتبارها منخفضات سطحية أضعف نسبياً، لكن ما نشهده حالياً هو منخفض عميق يمتد للطبقات العليا من الغلاف الجوي، وهو ما يزيد حالة عدم الاستقرار."
وأشار الخبير إلى أن هذه الفترة تأتي مع الانتقال التدريجي من الصيف إلى الخريف، وهي مرحلة معروفة بالتقلبات الجوية المفاجئة.
"الخريف سيدخل رسمياً في 22 سبتمبر. نحن الآن في نهاية الصيف ونتجه نحو أجواء ألطف. هذا الانتقال يتسم بتقلبات واضحة، أحياناً مستقرة وأحياناً غير مستقرة. الخريف والربيع يشتركان في هذه الصفة، لكن الفرق أن الخريف يمثل تحولاً من الأجواء الحارة إلى الأكثر برودة."
حذّر الدكتور حبيب من أن هذه التغيرات قد تظهر خلال ساعات، مما يُثير دهشة السكان. "قد ينعم السكان بطقس مستقر اليوم، ليجدوا أن اليوم التالي يشهد تحولات سريعة في الأحوال الجوية غير المستقرة. وقد يؤدي هذا إلى تساقط غيوم وأمطار مفاجئة بعد يوم جاف."
وأشار إلى أن هذه الأسابيع الانتقالية عادة ما تشهد هطول أمطار غزيرة وبَرَدًا، وحتى عواصف رملية في نفس اليوم.
خلال هذه الفترة الانتقالية، نلاحظ غالبًا تكوّن سحب الحمل الحراري، مما قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، بل وحتى بَرَد أحيانًا. خلال يوم واحد، قد تتقلب الأحوال الجوية بشكل كبير - فقد يبدأ الجو بالضباب أو الضباب الخفيف في الصباح، ثم يُصاحبه أمطار غزيرة أو رعد أو عواصف رملية بعد الظهر أو الليل. هذا هو النمط المعتاد عند الانتقال من الصيف إلى الشتاء.
التباين بين الليل والنهار يغذي عدم الاستقرار
وبحسب الدكتور حبيب فإن الفارق بين حرارة النهار وبرودة الليل يساهم في تأجيج حالة عدم الاستقرار.
خلال النهار، ترتفع درجة حرارة كتلة الهواء بشكل ملحوظ، بينما يتحرك هواء البحر البارد ليلاً إلى الداخل. هذا التباين بين حرارة النهار وبرودة الليل النسبية يُسبب حالة من عدم الاستقرار، ولذلك نشهد هذه التغيرات السريعة في الطقس.