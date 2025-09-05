الأرصاد: تقلبات جوية حادة وأمطار وعواصف متوقعة في عطلة نهاية الأسبوع بالإمارات

خلال هذه الفترة الانتقالية، نلاحظ غالبًا تكوّن سحب الحمل الحراري، مما قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، بل وحتى بَرَد أحيانًا. خلال يوم واحد، قد تتقلب الأحوال الجوية بشكل كبير - فقد يبدأ الجو بالضباب أو الضباب الخفيف في الصباح، ثم يُصاحبه أمطار غزيرة أو رعد أو عواصف رملية بعد الظهر أو الليل. هذا هو النمط المعتاد عند الانتقال من الصيف إلى الشتاء.