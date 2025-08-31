الأرصاد: تحذير من الضباب مع توقع هطول الأمطار الخفيفة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تحذيرا لسائقي المركبات بشأن ضعف الرؤية بسبب تشكل الضباب صباح الأحد.
وأطلقت إدارة الأرصاد الجوية تنبيها أحمر، تحذر فيه السكان من تدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان فوق بعض المناطق الغربية حتى الساعة 8.30 صباحا.
وتتوقع دولة الإمارات بشكل عام أن يكون الطقس اليوم الأحد (31 أغسطس) صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً، وذلك وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
وأضافت الهيئة أن هناك احتمالاً لهطول أمطار خفيفة على المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد. وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
قد تصل درجات الحرارة في الدولة إلى ٤٩ درجة مئوية. ومن المتوقع أن ترتفع إلى ٤٤ درجة مئوية في دبي وأبو ظبي.
ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في أبو ظبي و33 درجة مئوية في دبي و28 درجة مئوية في بعض المناطق.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
ويكون البحر مضطربا في الخليج العربي وبحر عمان.