الأرصاد تحذّر من ضباب كثيف في الإمارات وتكشف عن درجات حرارة مرتفعة

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد (26 أكتوبر) طقسًا صحوًا إلى غائم جزئيًا، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وقد صدرت تنبيهات حمراء وصفراء في بعض مناطق الدولة، سارية حتى الساعة التاسعة صباحًا اليوم. وصدرت التنبيهات لتشكل ضباب مع انخفاض في الرؤية.

ستكون درجات الحرارة مرتفعة، حيث تصل في دبي إلى 35 درجة مئوية، وفي أبوظبي إلى 33 درجة مئوية.

يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.

من المتوقع هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتنشط هبات الرياح أحيانًا، وتتراوح سرعتها بين ١٠ و٢٠ كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى ٣٥ كيلومترًا في الساعة.