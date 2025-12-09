الأرصاد تحذر من تحول جوي اعتبارا من الأسبوع المقبل في الإمارات

ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عمان. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى في أبوظبي ودبي إلى 30 درجة مئوية، بينما تتراوح الرطوبة بين 80-20 في المائة. أعلى درجة حرارة سجلت في البلاد يوم الثلاثاء كانت 32.6 درجة مئوية في الذيد (الشارقة).