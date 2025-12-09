الأرصاد تحذر من تحول جوي اعتبارا من الأسبوع المقبل في الإمارات

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات سماء صافية إلى غائمة جزئياً عبر أنحاء الدولة يوم الأربعاء، خاصة في المناطق الشرقية.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي بسرعة تتراوح بين 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، وتصل أحياناً إلى 30 كيلومتراً في الساعة.
ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عمان. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى في أبوظبي ودبي إلى 30 درجة مئوية، بينما تتراوح الرطوبة بين 80-20 في المائة. أعلى درجة حرارة سجلت في البلاد يوم الثلاثاء كانت 32.6 درجة مئوية في الذيد (الشارقة).
ومع ذلك، سيتغير الطقس ابتداءً من الأسبوع المقبل. وستشهد الإمارات طقساً متغيراً في الأسابيع القادمة، مع سماء غائمة، وهطول أمطار متفرقة، وظروف جوية مصحوبة برياح.
من 12 إلى 19 ديسمبر، يمكن للمقيمين توقع هطول أمطار متفرقة في أجزاء مختلفة من الدولة طوال الأسبوع. قد تكون الأمطار خفيفة إلى معتدلة، لذا يجب الانتباه عند الخروج.