الأرصاد الجوية تحذر: الأمطار مستمرة في الإمارات حتى 27 مارس

شهد السكان في جميع أنحاء الإمارات هطول أمطار غزيرة يوم الاثنين، مع تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) من أن الظروف الجوية غير المستقرة ستستمر على شكل موجات حتى 27 مارس.

وفي حديثه لـ خليج تايمز، قال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن هطول الأمطار في أبوظبي تراوح بين متوسط وغزير منذ الصباح الباكر، وشهدت بعض المناطق بالفعل تراكم المياه وفيضانات طفيفة.

“بدأت الأمطار من المناطق الغربية، بما في ذلك الظفرة، وامتدت عبر مدينة أبوظبي، بشدة متفاوتة،” وقال، مشيرًا إلى أن المناطق لا تتأثر جميعها بالتساوي، لكن بعض الجيوب شهدت أمطارًا غزيرة.