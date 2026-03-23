الأرصاد الجوية تحذر: الأمطار مستمرة في الإمارات حتى 27 مارس

شهد السكان في جميع أنحاء الإمارات هطول أمطار غزيرة يوم الاثنين، مع تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) من أن الظروف الجوية غير المستقرة ستستمر على شكل موجات حتى 27 مارس.
وفي حديثه لـ خليج تايمز، قال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن هطول الأمطار في أبوظبي تراوح بين متوسط وغزير منذ الصباح الباكر، وشهدت بعض المناطق بالفعل تراكم المياه وفيضانات طفيفة.
“بدأت الأمطار من المناطق الغربية، بما في ذلك الظفرة، وامتدت عبر مدينة أبوظبي، بشدة متفاوتة،” وقال، مشيرًا إلى أن المناطق لا تتأثر جميعها بالتساوي، لكن بعض الجيوب شهدت أمطارًا غزيرة.
تحرك نظام الطقس تدريجياً شرقاً وشمالاً على مدار اليوم.
وفقًا للدكتور حبيب:
امتدت الأمطار من الظفرة باتجاه مدينة أبوظبي والعين
بدأت الأمطار في دبي (جبل علي والبرشاء) وتستمر في الانتشار
من المتوقع أن تشهد المناطق الشرقية والشمالية، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة، نشاطًا متزايدًا بحلول المساء
وحذر من أن المناطق الجبلية والوديان في المناطق الشرقية قد تكون عرضة للخطر بشكل خاص.
“قد تشهد هذه المناطق أمطارًا أقوى بسبب طبيعتها الجغرافية، لذا يجب على الناس تجنب الوديان والمناطق المنخفضة،” قال.
الطقس الحالي هو جزء من نمط أوسع من عدم الاستقرار الجوي الذي يؤثر على البلاد.
أوضح الدكتور حبيب أن الإمارات ستشهد موجات متتالية من النشاط السحابي خلال الأيام القادمة:
24 مارس (الثلاثاء): من المتوقع موجة ثانية، تتبع نمطًا مشابهًا بدءًا من المناطق الغربية وتتحرك نحو الداخل والشمال
25 مارس (الأربعاء): من المرجح أن يتركز المطر بشكل أكبر على المناطق الشمالية والشرقية، بما في ذلك العين والمناطق الساحلية
أواخر 26 مارس إلى 27 مارس: من المتوقع موجة أخيرة خلال الليل، وتتلاشى تدريجيًا بحلول 27 مارس
“هذه ليست أمطارًا مستمرة في موقع واحد،” أوضح. “قد يتوقف المطر لمدة ساعة أو ساعتين في بعض المناطق، ثم يستأنف مع تحرك كتل سحابية جديدة.”
شهاب/خليج تايمز
يُعزى عدم الاستقرار إلى نظام ضغط منخفض في الغلاف الجوي العلوي فوق المنطقة، بالإضافة إلى تدفق الرطوبة.
قال الدكتور حبيب:
نظام ضغط منخفض فوق الشرق الأوسط وشمال البحر الأحمر يولد تشكيلات سحابية
على مستوى السطح، يغذي الهواء الرطب القادم من بحر العرب النظام
يخلق هذا المزيج سحبًا رعدية، مما يؤدي إلى فترات من الأمطار الغزيرة والرعد واحتمال تساقط البرد
بعد انحسار الأمطار، من المتوقع أن تتغير الظروف.
اعتبارًا من 27 مارس فصاعدًا، ستتأثر البلاد برياح شمالية غربية، والتي قد تكون:
معتدلة إلى قوية، خاصة فوق البحر
مصاحبة لظروف بحرية مضطربة في الخليج العربي
مؤدية إلى انخفاض مؤقت في درجات الحرارة
من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال النهار حوالي أواخر العشرينات (مئوية) في 28 مارس، قبل أن ترتفع تدريجيًا مرة أخرى.
“ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى حوالي 29 مارس،” قال الدكتور حبيب، مشيرًا إلى عودة الظروف الأكثر اعتيادية.
تحث السلطات السكان على:
توخي الحذر على الطرق بسبب انخفاض الرؤية وتجمع المياه
تجنب الوديان والمناطق المعرضة للفيضانات
البقاء على اطلاع بآخر التنبيهات الجوية الرسمية