الأربعاء 18 فبراير أول أيام شهر رمضان في الإمارات

أكدت لجنة تحرّي الهلال في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء أن شهر رمضان المبارك لعام 2026 سيبدأ رسمياً في الثامن عشر من فبراير. وهذا يعني أن المسلمين في جميع أنحاء الدولة سيبدأون صيامهم ويحيون بداية الشهر الفضيل اعتباراً من يوم الأربعاء.
ووفقاً للتقاليد الإسلامية، يستمر كل شهر قمري إما 29 أو 30 يوماً، وذلك بناءً على رؤية الهلال الجديد، وعليه فإن شهر شعبان سيتم 29 يوماً هذا العام.
ومع زيادة ساعات النهار خلال الأسابيع القادمة، ستزداد ساعات الصيام تدريجياً، مع بزوغ الفجر في وقت أبكر وغروب الشمس في وقت متأخر. وبينما ستتطلب الأيام الأولى من شهر رمضان الصيام لمدة تقل قليلاً عن 13 ساعة، فإن هذه المدة ستصل إلى ذروتها لتبلغ حوالي 13 ساعة و27 دقيقة مع اقتراب نهاية الشهر.