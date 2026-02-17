الأربعاء 18 فبراير أول أيام شهر رمضان في الإمارات

أكدت لجنة تحرّي الهلال في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء أن شهر رمضان المبارك لعام 2026 سيبدأ رسمياً في الثامن عشر من فبراير. وهذا يعني أن المسلمين في جميع أنحاء الدولة سيبدأون صيامهم ويحيون بداية الشهر الفضيل اعتباراً من يوم الأربعاء.