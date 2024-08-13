الأخطاء الشائعة عند التقديم للتأشيرة الأمريكية

وقالت كاديربيكوفا لصحيفة خليج تايمز"خلال المقابلة، غالباً ما يطلب الضابط جواز سفرك فقط ولا يسأل عن أي مستندات أخرى. وكانت هناك حالات نادرة حيث طلبوا كشف حساب مصرفي أو خطاب من صاحب العمل، ولكن هذه استثناءات. حتى إذا جاء المتقدم إلى المقابلة مع كومة كبيرة من المستندات وعرض إظهارها للضابط، فمن المرجح أن يرفض. علاوة على ذلك، فإنهم يكرهون حقاً وينزعجون عندما تصر على ذلك. إذا كانوا بحاجة إلى أي مستندات، فسوف يخبرونك بأنفسهم. لذلك، في حين أن وجود المستندات الأساسية معك أمر مهم، إلا أنه لا يضمن الموافقة على التأشيرة"