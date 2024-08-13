الأخطاء الشائعة عند التقديم للتأشيرة الأمريكية
في الآونة الأخيرة، أصبح تأمين موعد للحصول على تأشيرة أمريكية مهمة شاقة بالنسبة لسكان الإمارات العربية المتحدة، حيث يتعين عليهم في كثير من الأحيان الانتظار لمدة عام للحصول على موعد، ولتقليل أوقات الانتظار الطويلة، اختار بعض المقيمين السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة لتقديم طلب للحصول على تأشيرة أمريكية، حيث يحصلون على المواعيد في غضون أسابيع وأشهر.
وبحسب ما أوردته صحيفة "خليج تايمز" في وقت سابق، حصل أحد المقيمين في دولة الإمارات على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال 7 أيام، عبر البعثة الدبلوماسية الأميركية في المملكة العربية السعودية.
وهناك أنواع مختلفة من التأشيرات التي يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول عليها، وهي: السياحة والزيارة والدراسة والتبادل والأعمال التجارية والتوظيف.
توجد بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول تأشيرة الولايات المتحدة التي قد تعيق عملية التقديم. تشارك "بيجيم قاديربكوفا"، خبيرة تأشيرات الولايات المتحدة في شركة ذا فيزا سيرفيس (The Visa Services)، خمسة من هذه الأساطير ودراسات الحالة. وأوضحت أنه إذا تم التعامل مع هذه المفاهيم الخاطئة بشكل صحيح ومهني، فإن ذلك يعزز من فرص المتقدمين في الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة.
هل يمكن لحجوزات الفنادق والتذاكر ضمان الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة؟
وقالت كاديربيكوفا إنه من المهم أن نفهم أنه لا يمكن لأي وثيقة، حتى نموذج I-20 (وثيقة قبول جامعي)، أن تكون ضماناً للحصول على التأشيرة لأن العملية غير متوقعة، ومن الأفضل أن نكون مستعدين لأي نتيجة.
وقالت كاديربيكوفا لصحيفة خليج تايمز"خلال المقابلة، غالباً ما يطلب الضابط جواز سفرك فقط ولا يسأل عن أي مستندات أخرى. وكانت هناك حالات نادرة حيث طلبوا كشف حساب مصرفي أو خطاب من صاحب العمل، ولكن هذه استثناءات. حتى إذا جاء المتقدم إلى المقابلة مع كومة كبيرة من المستندات وعرض إظهارها للضابط، فمن المرجح أن يرفض. علاوة على ذلك، فإنهم يكرهون حقاً وينزعجون عندما تصر على ذلك. إذا كانوا بحاجة إلى أي مستندات، فسوف يخبرونك بأنفسهم. لذلك، في حين أن وجود المستندات الأساسية معك أمر مهم، إلا أنه لا يضمن الموافقة على التأشيرة"
وأضافت أن "كثيرون لهم اعتقاد خاطىء أن إرسال جامعة أمريكية نموذج I-20 (وثيقة قبول جامعي) لتقديم طلب الحصول على تأشيرة دراسية يعني أن التأشيرة مضمونة".
ما مدى أهمية تضمين معلومات حول الأقارب؟
وأوضحت أنه في حال كان الأقارب بعيدين ولا يحافظ المتقدم على التواصل معهم أو يخطط لزيارتهم، فلا داعي لإدراج الأقارب في الطلب.
"خضعت إحدى عميلاتنا مؤخراً لمقابلة للحصول على تأشيرة. ورغم أن لديها قريباً بعيداً من جهة جدها يقيم في الولايات المتحدة، فإن الاتصال بينهما محدود. أعربت العميلة عن اهتمامها بحضور حفل زفاف قريبها إذا تم قبول طلب التأشيرة الخاص بها. ومع ذلك، نظراً لأن الغرض الأساسي من رحلتها كان مختلفاً، فقد اخترنا عدم تضمين هذه التفاصيل في طلبها. وتمت الموافقة على تأشيرتها."
المشاركة السابقة في قرعة تأشيرة "الغرين كارد" المتعددة الأغراض
تقترح كاديربيكوفا أن المتقدمين لا يحتاجون إلى ذكر ما إذا كانوا قد شاركوا في قرعة البطاقة الخضراء (الغرين كارد) من قبل في الطلب. يمكن لأي شخص المشاركة، وهذا ليس مثل تقديم طلب الهجرة.
واستشهدت بمثال، فقالت إن أحد العملاء الذين شاركوا في قرعة البطاقة الخضراء تقدم بطلب للحصول على تأشيرة أمريكية ثم ذهب لإجراء مقابلة. "خلال المقابلة، سأله الضابط عما إذا كان قد تقدم بطلب من قبل. فأجاب العميل بالإيجاب ثم سُئل "لماذا؟" فأجاب أنه قرر التقدم بطلب للمرة الأولى (وهو ما كان صحيحاً) لأن أحد أفراد الأسرة قرر تجربة حظه والمشاركة ببساطة في القرعة، وتسجيل جميع أفراد الأسرة.
وأضافت "كنا مستعدين لهذا السؤال، لأن العميل كان متوتراً للغاية. نصحته بشرح الأمر ببساطة ووضوح، قائلاً شيئاً مثل: "لن أغضب في حال لم أفز، ولكن إذا فزت، فأعتقد أنني كنت محظوظاً. من كان ليصدق ذلك؟". وقد ساعد هذا في إقناع الضابط بأن مقدم الطلب ليس لديه نوايا جادة للهجرة".
هل تحتاج إلى تجديد تأشيرة الدراسة الخاصة بك داخل الولايات المتحدة؟
بموجب تأشيرة الطالب، يعتمد الطلاب الدوليون في الولايات المتحدة على نموذج I-20 الخاص بهم. وإذا غادروا الولايات المتحدة ولم يتمكنوا من العودة قبل انتهاء صلاحية تأشيرتهم، فيجب عليهم تجديد تأشيرة الطالب الخاصة بهم.
وأوضحت أنه في حالة بقاء الطالب في الولايات المتحدة بشكل دائم وانتهت صلاحية تأشيرته، فإنه يستطيع في هذه الحالة الحفاظ على وضعه القانوني إذا حصل على نموذج I-20 محدث في نهاية كل فصل دراسي، وهو ما يتضمن عادة اجتياز الامتحانات ودفع الرسوم الدراسية.
أضافت كاديربكوفا "حصلت إحدى عميلاتي على تأشيرة طالب أمريكية لمدة عام واحد والتحقت ببرنامج بكالوريوس مدته أربع سنوات. وأكملت العام الأول بنجاح. وعندما بدأت العام الثاني، كانت تأشيرة الطالب قد انتهت صلاحيتها، لكنها لم تغادر الولايات المتحدة. بعد إكمال فصل الخريف من سنتها الثانية، قررت العودة إلى بلدها لزيارة عائلتها خلال عطلة الشتاء. لم تتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة لأن تأشيرة الطالب الخاصة بها قد انتهت صلاحيتها. لذلك، قمنا بإعادة التقديم للحصول على تأشيرة طالب نيابةً عنها باستخدام نموذج I-20 محدث موقّع من الجامعة. أثبت هذا النموذج المحدث أن الطالبة ما زالت مسجلة وتفي جميع المتطلبات الأكاديمية والمالية. ونتيجة لذلك، تم الموافقة على تأشيرتها وتمكنت الطالبة من العودة إلى الولايات المتحدة لبدء الفصل الدراسي الجديد"
هل تحظى المتقدمات الشابات غير المتزوجات بمعدلات قبول أقل؟
ووصفت بيجايم كاديربكوفا الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن بعض الفئات السكانية، مثل النساء الشابات غير المتزوجات، أكثر عرضة لرفض التأشيرة. ومع ذلك، يقوم المسؤولون القنصليون بتقييم كل طلب على أساس الظروف الفردية، مثل الغرض من الزيارة، والاستقرار المالي، والروابط بالبلد الأصلي، والنية في العودة.
وأضافت: "إن إحدى الاستراتيجيات الشائعة لتعزيز نجاح طلب التأشيرة تتضمن تسليط الضوء على خطط سفر مقدم الطلب مع صديق يحمل بالفعل تأشيرة صالحة للوجهة المطلوبة. ويوضح هذا النهج بشكل فعال نية مقدم الطلب في زيارة مؤقتة بدلاً من الإقامة الدائمة. ومن خلال عرض الروابط القوية لمقدم الطلب بالإمارات العربية المتحدة، مثل العمل، فإننا نعزز احتمالية عودته بعد الرحلة".