الأحد المقبل رأس السنة الهجرية إجازة لموظفي الحكومة

أكدت السلطات الإماراتية، يوم الأربعاء، عن إجازة مدفوعة الأجر ليوم واحد لموظفي الحكومة بمناسبة رأس السنة الهجرية، وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنّ الأول من محرم في التقويم الهجري سيكون يوم عطلة، اعتماداً على رؤية القمر، ومن المتوقع أن يصادف 1 محرم يوم 7 يوليو في التقويم الميلادي، وبالنسبة للقطاع الخاص، أعلنت الوزارة ، يوم الثلاثاء، أنّ العطلة ستكون يوم 7 يوليو.

وبعد رأس السنة الهجرية، ينتظر المقيمون عطلة أخرى بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفقاً لقائمة العطلات لعام 2024، التي أعلنها مجلس الوزراء في الدولة.

وستكون آخر عطلة رسمية لهذا العام هي عطلة نهاية أسبوع طويلة، حيث تستعد البلاد للاحتفال باليوم الوطني. العطلات الرسمية في دولة الإمارات تضاف إلى 30 إجازة سنوية يمكن للموظفين أخذها خلال العام.

كما أعلنت دول أخرى مثل عمان عن عطلة رأس السنة الهجرية لموظفي القطاعين العام والخاص في 7 يوليو، مما يعني أنها ستكون عطلة نهاية أسبوع طويلة لموظفي الحكومة وشركات القطاع الخاص الذين يعملون بنظام أسبوع عمل مدته 5 أيام. .