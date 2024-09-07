الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعد هذه العطلة، سيحصل المقيمون في الإمارات العربية المتحدة على عطلة طويلة في ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني. ويصادف يومي 2 و3 ديسمبر يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي. وعند الجمع بين عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد، تصبح العطلة أربعة أيام.