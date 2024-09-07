الإمارات
الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف
عطلة الحكومة الاتحادية ستكون يوم الأحد 15 سبتمبر الجاري بناء على قرار مجلس الوزراء
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً أعلنت فيه أن يوم السبت سيكون إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وقالت الهيئة إن عطلة الحكومة الاتحادية ستكون يوم الأحد 15 سبتمبر الجاري، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية لهذا العام.
في أغلب الدول الإسلامية، بما في ذلك دول الخليج، يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول 1444، وهو الشهر الثالث من التقويم الإسلامي.
بعد هذه العطلة، سيحصل المقيمون في الإمارات العربية المتحدة على عطلة طويلة في ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني. ويصادف يومي 2 و3 ديسمبر يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي. وعند الجمع بين عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد، تصبح العطلة أربعة أيام.