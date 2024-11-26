الأجندة الشبابية الإماراتية: 5 ركائز لتأهيل قادة المستقبل

وقال الدكتور سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب، في كلمة له في اليوم الافتتاحي للمنتدى العالمي للمرأة في دبي: لن تنتظركم الفرص دائماً أيها الشباب، بل يجب عليكم الخروج من دائرة راحتكم، واغتنامها بأنفسكم. دورنا هو تذليل العقبات بين الفرص التي يهيئها قادتنا، واستعدادكم لانتهازها. لذا، كونوا مبادرين، وشقوا طريقكم بشجاعة، وليكن زمام مستقبلكم بأيديكم.