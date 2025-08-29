الأجداد والأحفاد: رحلة تراثية عبر فنون "حفظ السمك الإماراتي"

تجمع الأطفال حول الحرفيين الإماراتيين الذين عرضوا كيفية لف الحبال من ألياف النخيل، وكيفية تشكيل قوارب الصيد الخشبية لوحًا تلو الآخر، وكيفية ربط الشباك لاصطياد الأسماك. وفي ركن آخر، عرض رجال يرتدون الزي التقليدي كيفية تقطيع السمك الطازج، ووضع طبقات من الملح عليه، وتعبئته بإحكام في حاويات. حيث قال أحد الصيادين إن هذه العملية يمكن أن تحفظ الأسماك لأشهر، وأحيانًا تصل إلى عام.