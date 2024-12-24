الأجداد في دبي يجسدون سانتا كلوز بلحاهم الحقيقية وينشرون الفرح
سيحلق "بيل مارتن" لحيته في السادس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول. كما سيضطر إلى طي بدلته الحمراء الرقيقة ووضع قبعته الحمراء المدببة جانباً. ولن يكون سانتا كلوز بعد الآن، ولن يكون كذلك إلا بحلول عيد الميلاد المقبل.
مارتن، البالغ من العمر 80 عاماً، يحب أن يكون الرجل الطيب المرح الذي يساعد في الحفاظ على سحر عيد الميلاد حياً لأطفال دبي.
"في بعض الأحيان، لا يترك الأطفال يدي - لأنهم لا يريدون مشاركة سانتا مع أي شخص"، هذا ما قاله السيد كلوز البريطاني لصحيفة خليج تايمز . "هذا هو الجزء اللطيف".
مع حلول عيد الميلاد، يتجول العديد من سانتا كلوز في أنحاء دبي. يصطف الأطفال في طوابير للحصول على فرصة "نادرة" لتمرير أمنياتهم إلى أذن سانتا كلوز. ويزور آخرون المدارس والمنازل شخصياً حاملين أكياساً ضخمة من الهدايا. ثم هناك بابا نويل الذي يتنقل من مركز تسوق إلى آخر، ويجلس على أريكة، ويلتقط الصور مع العائلات أمام شجرة عيد الميلاد العملاقة.
لقد وصل سانتا بالفعل إلى المدينة ــ ربما يكون هناك العشرات منهم ولكن ليس كلهم متشابهين. ورغم أن العديد منهم يرتدون أزياء مصنوعة بعناية، إلا أن هناك شيئاً واحداً لا يستطيع الجميع تقليده: وهو اللحية.
قال "أدريان هيرلي"، البالغ من العمر 53 عاماً، وهو سانتا كلوز الحالي في إكسبو سيتي دبي: "إن وجود لحية حقيقية أمر ضروري".
بفضل لحيته البيضاء الرمادية، أصبح هيرلي قادراً على إقناع المتشككين الشباب بأنه "حقيقي".
"بالطبع، أنا سانتا الحقيقي، ولدي لحية حقيقية، وبطن كبير جداً، وأقول "هو هو هو"،" كان يقول للأطفال الذين لديهم شكوك. "ثم أسألهم إذا كانوا يريدون أن تكون هداياهم حقيقية. في كثير من الأحيان، كان هذا كافياً".
قالت "يوليا كولينز"، وهي أم لطفلين، إن اللحية مهمة، وبدأ ابنها البالغ من العمر ست سنوات يتساءل عما إذا كان سانتا حقيقياً.
"لقد حاولنا الحفاظ على السحر حياً، لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة الآن لأن ابني أصبح أكثر ذكاءً. كلما رأينا سانتا كلوز بلحية وبطن مزيفين، كنا نقول له إنهم أصدقاء بابا نويل في أزياء تنكرية".
"في يوم من الأيام، سوف يعرفون، وأنا أعلم ذلك. وعندما يأتي ذلك الوقت، سوف نفتقد كل هذه المتعة"، هكذا قالت "كولينز"، التي حجزت مؤخراً زيارة خاصة من سانتا (بلحية حقيقية). وقد دفعت هي وأصدقاؤها نحو 600 درهم إماراتي مقابل 30 دقيقة مرحة مع السيد كلوز.
"فخور جداً" بالجد
ومن خلال شعره ولحيته الملونين باللونين الأبيض والأسود، يتمكن مارتن من رؤية سحر عيد الميلاد بنفسه.
"إن إحدى فوائد الشعر واللحية الحقيقيين هي أن الأطفال - وآبائهم - يعتقدون أنك حقيقي. إن مجرد رؤية عيون الأطفال أمر جميل"، يقول الجد سانتا، الذي يفضل القيام بزيارات منزلية بدلاً من الظهور في المناسبات الكبيرة.
وقال "أثناء الزيارات الخاصة، يكون هناك المزيد من التفاعل الشخصي على عكس الأحداث الأكبر حيث يلتقط الأطفال صورة سريعة مع سانتا ثم ينتقلون إلى أحداث أخرى".
يعيش مارتن في كيب تاون بجنوب أفريقيا، لكنه يسافر كل عام إلى دبي لارتداء قبعة سانتا كلوز لمدة 30 يوماً تقريباً.حيث تشعر ابنته وأحفاده بالسعادة العارمة.
وقالت "لورنا فوكس"، ابنة مارتن، إن حفيده البالغ من العمر سبع سنوات "فخور للغاية" بوجود جد له يشبه سانتا كلوز.
وأضافت فوكس، المقيمة في دبي، "إنه يعتقد أيضاً أنه من الرائع أن يكون لديه سر خاص مع عائلته".
الحفاظ على اللحية
لقد أصبح سانتا جزءاً من حياة مارتن وروتينه. وبعد أن يحلق لحيته في اليوم التالي لعيد الميلاد، سيظل مارتن دون لحية لستة أشهر من السنة الجديدة.
وقال"سأبدأ في إعادة تطويل لحيتي في 1 يوليو لكي تنمو في الوقت المناسب لشخصيتي في ديسمبر."
ومن ناحية أخرى، يحتفظ "هيرلي" باللحية طوال العام - ولكن هذا لا يعني أنه سيكون الرجل ذو البدلة الحمراء طوال الـعام.
"هيرلي" المقيم في دبي، الذي تولى دور بابا نويل منذ وصوله إلى الإمارات قبل تسع سنوات، هو أيضاً لاعب خفة محترف.
قال هيرلي،"لقد قمت بإنشاء شخصية جديدة تسمى الرجل البيئي الذي يقوم بألعاب خفة ذات طابع إعادة التدوير، وهذه الشخصية لها لحية".
لكن دور سانتا سيظل دائماً هو المفضل لديه.
"لقد عملت في مجال الترفيه منذ أن كان عمري 18 عاماً، لذا فإن تجسيد شخصية سانتا أمر سهل. فأنا أجعل الأطفال والكبار يشعرون بالراحة، وأجعلهم يبتسمون. ولكن أعتقد أن الشيء الرئيسي الذي يميزني عن الآخرين، ونقطة البيع الفريدة الخاصة بي هي أنني أستطيع أداء ألعاب الخفة كسانتا" كما قال هيرلي.
لقاء لا يقدر بثمن
لم تكن "جويلز سيسون ميركادو"، المقيمة في دبي والتي تقضي أول عيد ميلاد لها بعيداً عن المنزل، تتوقع أن يصبح لقاء ابنتها مع السيد والسيدة كلوز لحظة عاطفية.
"بعد أن رأيت كيف احتضنت يانا كليهما، كان الأمر مؤثراً. كنت أتوقع فرصة لالتقاط صورة روتينية. لكن عندما راجعت الفيديوهات - لا يمكنني إلا أن أشعر بشوق عميق وروح عائلية في تلك الأحضان الدافئة".
قال ميركادو:"بالنسبة ليانا البالغة من العمر أربع سنوات، لم تكن لحية سانتا مهمة. فقد احتضنت الزوجين من القطب الشمالي بقوة لدرجة أن السيدة كلوز بكت"
هل هو حقيقي؟
وبينما كانت صحيفة خليج تايمز تبحث في المدينة عن سانتا كلوز، كان هناك على الأقل أربعة آخرون لديهم لحى حقيقية. وتمكنا من الاتصال باثنين منهم، لكن كليهما كان مشغولين بالتجول ونشر السعادة.
استجاب أحدهم، الذي يقيم في كهف ثلجي مشهور، ورفض تماماً مشاركة قصة حياته، من هو، من أين أتى ... ماذا لو كان هو سانتا الحقيقي؟