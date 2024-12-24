الأجداد في دبي يجسدون سانتا كلوز بلحاهم الحقيقية وينشرون الفرح

مع حلول عيد الميلاد، يتجول العديد من سانتا كلوز في أنحاء دبي. يصطف الأطفال في طوابير للحصول على فرصة "نادرة" لتمرير أمنياتهم إلى أذن سانتا كلوز. ويزور آخرون المدارس والمنازل شخصياً حاملين أكياساً ضخمة من الهدايا. ثم هناك بابا نويل الذي يتنقل من مركز تسوق إلى آخر، ويجلس على أريكة، ويلتقط الصور مع العائلات أمام شجرة عيد الميلاد العملاقة.