"الأبيض" يحظى بدعم القيادة: حاكم عجمان يتكفل بنقل جماهير الإمارات لقطر

خصص صاحب السمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان طائرة خاصة لنقل الجماهير الإماراتية إلى العاصمة القطرية الدوحة، لدعم المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتهدف هذه الخطوة الكريمة إلى المساهمة في تعزيز الروح المعنوية للمنتخب الوطني، ودعم الدولة في المجال الرياضي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الإمارات مباراتين وديتين أمام عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.