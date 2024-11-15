"اكسبانس" 2024... مستقبل التكنولوجيا والعلم في أبوظبي

وسيجمع "اكسبانس" (XPANSE) ما يصل إلى 2500 من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، بمن فيهم الحائزون على جائزة نوبل، وقادة العلم والتكنولوجيا العالميين، الذين سيُقدمون أفكاراً رائدة وحلولاً مبتكرة في قاعة المعارض في أدنيك، وذلك من خلال جلسات قصيرة ممتعة تُقام على مراحل شيقة.