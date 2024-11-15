"اكسبانس" 2024... مستقبل التكنولوجيا والعلم في أبوظبي
يستعدّ عشاق العلم والتكنولوجيا في الشرق الأوسط لاستضافة حدث استثنائي الأسبوع المقبل، حيث سيقام معرض"إكسبانس" (XPANSE) للتكنولوجيا لأول مرة في المنطقة، وتحديداً في أبوظبي، في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر.
وسيجمع "اكسبانس" (XPANSE) ما يصل إلى 2500 من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، بمن فيهم الحائزون على جائزة نوبل، وقادة العلم والتكنولوجيا العالميين، الذين سيُقدمون أفكاراً رائدة وحلولاً مبتكرة في قاعة المعارض في أدنيك، وذلك من خلال جلسات قصيرة ممتعة تُقام على مراحل شيقة.
وأشار خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى أن "اكسبانس" سيشهد تنظيم عروض تقديمية للشركات الناشئة، والتي من المتوقع أن تُسفر عن خلق فرص عمل جديدة.
أوضحت الدكتورة "زينا سينكر"، المؤسس الرئيس لـ "اكسبانس"، أن الحدث يُقدّم مزيجاً فريداً من العلم والتكنولوجيا والفن، بهدف إثراء تجربة الجميع، وتسهيل تفاعلهم مع مُختلف المجالات.
وقالت: "عندما نستضيف هذه العلوم المشهورة عالمياً، فمن المهم جداً أن نجعلها مفهومة، لأن العلم غالباً ما يبدو بعيداً عن فهم الناس، ولكنه في الحقيقة ينتمي إلى البشرية جمعاء، وليس فقط للعلماء".
وأضافت: "تماشياً مع رؤية "اكسبانس"، فإن جميع محادثاتنا تستغرق ثماني دقائق فقط. نجلس مع العلماء، ونتيح لهم مشاركة أفكارهم وقصصهم العلمية، ثم نقوم بصياغة هذه الأفكار باستخدام وكالتنا الإبداعية لتقديم تمثيلات فنية مبتكرة لها".
ويضمّ "اكسبانس" كوكبة من الشخصيات البارزة في مجالات العلم والتكنولوجيا، منهم الدكتور "ستيفن تشو"، الحائز على جائزة نوبل ووزير الطاقة الأمريكي السابق، والدكتور "أنطون زيلينجر"، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء الكمومية، والسير "مارتن سوريل"، مؤسس "دبليو بي بي" (WPP) والرئيس التنفيذي لشركة "اس 4 كابيتال" (S4 Capital).
وستتناول المناقشات الرئيسية في المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، منها مستقبل الاتصالات، بما في ذلك الجيل السادس والصناعة 5.0، والذكاء الاصطناعي المستوحى من البيولوجيا، والتطورات في علم المواد، وعلم الجينوم، وواجهات الدماغ والآلة، والطب الدقيق.
سيُقام مؤتمر "اكسبانس" برعاية شركة "أبوظبي التنموية القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، وبالشراكة مع مؤسسة الفكر الدولية التي تديرها الدكتورة "سينكر"، "ماتر" (MATTER)، ومعهد الابتكار التكنولوجي (TII).