اكتشاف أثري في جبل فاية بالشارقة يؤكد وجود الإنسان المبكر منذ 210 آلاف عام

اكتشف علماء الآثار أدوات حجرية عمرها 80 ألف عام في جبل فايا في الشارقة، مما يوفر دليلاً رائداً على النشاط البشري المبكر المتطور في شبه الجزيرة العربية ويكشف عن وجود بشري مستمر يمتد إلى 210 آلاف عام.

ويكتسب الاكتشاف أهمية إضافية بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً إدارياً بالموافقة على حدود موقع الفاية لترشيحه لقائمة التراث العالمي لليونسكو.

وبموجب القرار، تم ترشيح موقع وحدود ومساحة الفاية الموضحة في الخريطة المعتمدة رسمياً كموقع للتراث الثقافي.

وتظهر النتائج الأثرية، التي نشرت في مجلة العلوم الأثرية والأنثروبولوجية، أن الإنسان العاقل المبكر لم يمر عبر شبه الجزيرة العربية فحسب، بل أنشأ مستوطنات طويلة الأمد، وتكيف مع مناخ المنطقة غير المتوقع، وطور تقنيات متقدمة لصناعة الأدوات.

وأُجري مشروع البحث الدولي بقيادة هيئة الشارقة للآثار بالشراكة مع جامعات في ألمانيا والمملكة المتحدة، بتمويل من مؤسسة الأبحاث الألمانية وأكاديمية هايدلبرغ للعلوم.

تربط الأدلة الوجود البشري بمرحلة النظائر البحرية 5أ (MIS 5a)، وهي فترة من التحولات البيئية الدرامية عندما حولت الرياح الموسمية القادمة من المحيط الهندي صحاري شبه الجزيرة العربية إلى مناظر طبيعية خضراء مع بحيرات ومراعي.