اكتئاب ما بعد الولادة لدى الرجال في الإمارات: مرض صامت يحتاج إلى الوعي والدعم

وفقًا للدكتورة "ميرا ت. أنتو"، أخصائية أمراض النساء والتوليد في المستشفى الدولي الحديث بدبي، فإن اكتئاب ما بعد الولادة الأبوي يؤثر على 8 إلى 10 في المائة من الآباء على مستوى العالم، مع وجود بعض الدراسات التي تشير إلى معدلات تصل إلى 25 في المائة خلال فترة 3 إلى 6 أشهر بعد الولادة.

وأضافت الدكتورة عايدة أنه عندما تعاني الزوجة من اكتئاب ما بعد الولادة - كما في حالة "م.ح" - فإن نسبة إصابة الزوج تزيد بنسبة 50 في المائة.

عدم التبليغ عنه

ومع ذلك، أشار العديد من الخبراء إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة غالبًا ما لا يتم الإبلاغ عنه. وقالت الدكتورة هولي شانون، أخصائية علم النفس السريري في عيادات سيج: "قد يواجه الآباء الذين يصابون بالاكتئاب مجموعة من الأعراض بما في ذلك الشعور بالحزن والقلق والتهيج، بالإضافة إلى تغيرات في أنماط الأكل أو النوم المعتادة. ومع ذلك، يمكن بسهولة التغاضي عن هذه العلامات التحذيرية أو تجاهلها في فوضى الحياة اليومية مع مولود جديد. قد يخفي بعض الآباء حقيقة أنهم يعانون من صعوبة في التأقلم لأنهم يخشون أن يُنظر إليهم على أنهم فاشلون أو عبء على عائلاتهم."

وأيدت الدكتورة ميرا ملاحظاتها. وقالت: "يتم تشخيص اكتئاب ما بعد الولادة الأبوي عادةً باستخدام أدوات مثل مقياس إدنبرة لاكتئاب ما بعد الولادة، بعد تكييفه للرجال، أو قوائم جرد الاكتئاب العامة. ومع ذلك، فإن احتمال فحص الآباء أقل، وتركز العديد من مراكز الرعاية الصحية بشكل أساسي على الأمهات. غالبًا ما يكون الآباء حاضرين فقط عند الولادة وفحوصات الأطفال، حيث نادرًا ما يتم فحصهم. لا توجد إرشادات موحدة في معظم البلدان لفحص الآباء بشكل روتيني لاكتئاب ما بعد الولادة."

وأضافت الدكتورة عايدة أن الاكتئاب يأتي من مزيج من "ضغوط الحياة، والتحولات، وتضاؤل الهوية" من بين عوامل أخرى. وقالت: "هذا يأتي من مزيج من العوامل والإقرار بأن دماغك يمكن أن يتغير عندما تصبح أبًا. في معظم الحالات، مثل اكتئاب ما بعد الولادة لدى الأمهات، ولكن بشكل أكبر لدى الآباء، تبقى الحالة غير معروفة أو غير معالجة."