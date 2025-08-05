اكتئاب ما بعد الولادة لدى الرجال في الإمارات: مرض صامت يحتاج إلى الوعي والدعم

عندما أصبح المقيم في دبي "م.ح" أبًا للمرة الأولى، كان يتوقع أن يشعر بالسعادة والإنجاز. ولكن بدلًا من ذلك، بدأ يعاني من أعراض اكتئاب أثرت على علاقته وزوجته، ووظيفته، ورابطته بطفله. وبحلول الوقت الذي بلغ فيه الطفل ستة أشهر، سعى "م.ح" للحصول على مساعدة في مجال الصحة النفسية بعد أن ازداد لديه الشعور بالعجز والنقد الذاتي.
قالت الدكتورة عايدة سهيمي، أخصائية علم النفس السريري في عيادة "مدكير كامالي": "ركز العلاج على مساعدته في فهم وإدارة عواطفه، وإيجاد استراتيجيات عملية قائمة على الحلول لإعادة بناء ثقته بنفسه وتواصله مع عائلته. مع مرور الوقت، وبفضل الدعم المستمر، بدأ يشعر بمزيد من السيطرة، واستعاد تفاعله مع طفله، وأبلغ عن علاقة أقوى مع شريكته."
وفقًا للدكتورة "ميرا ت. أنتو"، أخصائية أمراض النساء والتوليد في المستشفى الدولي الحديث بدبي، فإن اكتئاب ما بعد الولادة الأبوي يؤثر على 8 إلى 10 في المائة من الآباء على مستوى العالم، مع وجود بعض الدراسات التي تشير إلى معدلات تصل إلى 25 في المائة خلال فترة 3 إلى 6 أشهر بعد الولادة.
وأضافت الدكتورة عايدة أنه عندما تعاني الزوجة من اكتئاب ما بعد الولادة - كما في حالة "م.ح" - فإن نسبة إصابة الزوج تزيد بنسبة 50 في المائة.
ومع ذلك، أشار العديد من الخبراء إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة غالبًا ما لا يتم الإبلاغ عنه. وقالت الدكتورة هولي شانون، أخصائية علم النفس السريري في عيادات سيج: "قد يواجه الآباء الذين يصابون بالاكتئاب مجموعة من الأعراض بما في ذلك الشعور بالحزن والقلق والتهيج، بالإضافة إلى تغيرات في أنماط الأكل أو النوم المعتادة. ومع ذلك، يمكن بسهولة التغاضي عن هذه العلامات التحذيرية أو تجاهلها في فوضى الحياة اليومية مع مولود جديد. قد يخفي بعض الآباء حقيقة أنهم يعانون من صعوبة في التأقلم لأنهم يخشون أن يُنظر إليهم على أنهم فاشلون أو عبء على عائلاتهم."
وأيدت الدكتورة ميرا ملاحظاتها. وقالت: "يتم تشخيص اكتئاب ما بعد الولادة الأبوي عادةً باستخدام أدوات مثل مقياس إدنبرة لاكتئاب ما بعد الولادة، بعد تكييفه للرجال، أو قوائم جرد الاكتئاب العامة. ومع ذلك، فإن احتمال فحص الآباء أقل، وتركز العديد من مراكز الرعاية الصحية بشكل أساسي على الأمهات. غالبًا ما يكون الآباء حاضرين فقط عند الولادة وفحوصات الأطفال، حيث نادرًا ما يتم فحصهم. لا توجد إرشادات موحدة في معظم البلدان لفحص الآباء بشكل روتيني لاكتئاب ما بعد الولادة."
وأضافت الدكتورة عايدة أن الاكتئاب يأتي من مزيج من "ضغوط الحياة، والتحولات، وتضاؤل الهوية" من بين عوامل أخرى. وقالت: "هذا يأتي من مزيج من العوامل والإقرار بأن دماغك يمكن أن يتغير عندما تصبح أبًا. في معظم الحالات، مثل اكتئاب ما بعد الولادة لدى الأمهات، ولكن بشكل أكبر لدى الآباء، تبقى الحالة غير معروفة أو غير معالجة."
قالت الدكتورة ميرا إنه من المهم للرجال التحدث مع الأطباء وطلب المساعدة. "يجب أن يسألوا عن الفحص النفسي أو الإحالات، والوصول إلى الدعم من خلال العيادات التي تقدم خدمات الصحة النفسية للرجال أو العلاج الأسري. هناك أيضًا منصات عبر الإنترنت مقرها الإمارات مثل 'تكلام' أو 'مايند فورس دي إكس بي' التي تقدم دعمًا افتراضيًا للصحة النفسية."
وأضافت أنه يجب على الرجال أن يتعلموا كسر وصمة العار والتغلب على التوقعات الثقافية التي "غالبًا ما تُسكت الرجال" ليتولوا مسؤولية صحتهم النفسية.
وقالت الدكتورة عايدة إنه يمكن للآباء الجدد التعامل مع التحديات العاطفية والعملية لإنجاب طفل من خلال المشاركة في تربية الأطفال، وتقوية الرابطة بين الرضيع والأب، والتواصل الاجتماعي مع الآباء الجدد الآخرين في دوائرهم، وطلب المساعدة المهنية عند الحاجة، والاعتناء بأنفسهم.
وأضافت الدكتورة هولي أنه تمامًا مثل الأمهات الجدد، يحتاج الآباء الجدد أيضًا إلى الدعم العاطفي. "نحتاج إلى أن نسمع أننا نقوم بعمل جيد كل يوم، وخاصة في الأيام الصعبة. لذا يجب على الأزواج تخصيص وقت للتحدث والاستماع حقًا لبعضهم البعض حتى يتمكنوا من الشعور بمزيد من التواصل والدعم في رحلتهم كوالدين."