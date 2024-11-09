افتتاح مسجد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في دبي: خطوة نحو مستقبل أخضر

ومن بين أهم مميزات المسجد وجود 203 ألواح شمسية كهروضوئية تولد أكثر من 204,121 كيلووات ساعة من الطاقة سنويا، وهو ما يوفر أكثر من 115% من احتياجات المسجد من الطاقة. ويتم إرجاع الطاقة الخضراء الزائدة إلى الشبكة لاستخدامها في مختلف أنحاء المجتمع.