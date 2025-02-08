افتتاح مركز"فلاي دبي" لتدريب الطيارين والطاقم قريباً

في الأسابيع القليلة المقبلة، سيفتح المركز الجديد الذي تبلغ مساحته 38 ألف قدم مربعة، والذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات، أبوابه لتقديم أكثر من 43 ألف ساعة تدريب سنويًا. ويضم المركز ستة حجرات محاكاة.