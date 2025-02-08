افتتاح مركز"فلاي دبي" لتدريب الطيارين والطاقم قريباً
أصبح مركز التدريب الجوي الجديد التابع لشركة فلاي دبي للطيران جاهزاً لبدء تدريب الطيارين وطاقم الطائرة.
في الأسابيع القليلة المقبلة، سيفتح المركز الجديد الذي تبلغ مساحته 38 ألف قدم مربعة، والذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات، أبوابه لتقديم أكثر من 43 ألف ساعة تدريب سنويًا. ويضم المركز ستة حجرات محاكاة.
قام رئيس مجلس إدارة فلاي دبي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يوم الجمعة، بجولة في جهاز محاكاة الطيران الكامل (FFS) ومرافق التدريب الموجودة في حرم فلاي دبي.
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وتضمنت الجولة زيارة قاعات الإحاطة والفصول الدراسية وغرف التدريب المعتمدة على الكمبيوتر عالية التقنية بالإضافة إلى أجهزة محاكاة الطيران الكامل لطائرة بوينج 737 (FFS).
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "يسرني أن أرى مركز فلاي دبي للتدريب على الطيران يصبح حقيقة واقعة اليوم. وهذا جزء حيوي من استراتيجية فلاي دبي للنمو ويعكس التزامها الثابت بالابتكار وزيادة الكفاءة التشغيلية والاستثمار في تطوير قدراتها الداخلية لدعم الخطط المستقبلية بالإضافة إلى مكانة دبي كمركز عالمي للطيران".
وفي حين تم تركيب جهازين للمحاكاة الآن، فمن المخطط تركيب جهازين إضافيين للمحاكاة قبل نهاية عام 2026. كما تهدف الشركة إلى توسيع قدراتها التدريبية لتشمل شركات طيران أخرى في المستقبل.