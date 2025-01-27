افتتاح حديقة "جين جودال" للملقحات في "إكسبو دبي" لتعزيز الاستدامة البيئية
في خطوة مهمّة نحو مستقبل مستدام، تم افتتاح حديقة الحشرات الملقحة الّتي تحمل اسم الدكتورة "جين جودال" في تيرا في إكسبو سيتي دبي في 27 يناير، بحضور الناشطة البيئية والعالمة المختصة بسلوك الحيوانات.
,تم تصميم هذه المحمية البيئية للتأكيد على الدّور الحاسم الذي تلعبه الكائنات الملقحة في أنظمتنا البيئية، وخاصة النحل الأصلي.
تعد حديقة جين جودال للملقحات بمثابة مساحة ديناميكية تقدم نموذجاً للمرونة البيئية في البيئات الحضارية وتهدف إلى الحفاظ على النباتات والحيوانات المحلية.
وبينما يتصارع العالم مع قضايا ملحة مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، تتردد رسالة الدكتورة جودال: "يمكننا جميعا أن نلعب دوراً في تقليل الضرر - تقليل الاستهلاك، وتخفيف حدة الفقر... نحن جميعاً مترابطون".
الميزات الرئيسية للحديقة
,تضم الحديقة خليتين مزدهرتين للنحل، تستضيف كل منهما أكثر من 15 ألف نحلة من نوع Apis mellifera التي تعيش في الإمارات العربية المتحدة. وتتميز الحديقة بأنواع نباتية محلية تعزز العلاقات التكافلية مع الملقحات، مما يخلق ملاذاً للحياة البرية المحلية.
وقد نمت مستعمرة النحل المزدهرة، التي تم اكتشافها في عام 2019، بسرعة من 2000 نحلة أثناء البناء إلى 30 ألف نحلة بعد ثلاثة أشهر فقط من إعادة إدخالها. ومع دمج التصميم المستدام واستعادة الموائل، تلعب الحديقة دوراً حاسماً في حماية التنوع البيولوجي.
تدعو حديقة الملقحات الزوار إلى التفاعل مع الطبيعة والتعرف على الدور الحيوي للملقحات.
حماية النحل
وقالت الدكتورة جودال لصحيفة خليج تايمز: "جميع النحل مُلقّح جيداً، وبعض النحل البري متخصص في بعض الزهور".
وأضافت "في بعض الأحيان النحلات البريات تكون أفضل في تلقيح النباتات، أي أن النبات الملقحات من قبل النحلات البريات إنتاجيتهنّ أعلى من تلقيحهنّ بواسطة النحلات العاملات. وإذا أردنا حماية النحل البرّي، فيتعيّن علينا حماية النباتات التي تلقّحها".
كما سلطت الدكتورة جين الضوء على التحديات التي تواجه أعداد النحل العالمية بسبب فقدان الموائل والمبيدات الحشرية وتغير المناخ. وأشارت إلى أنّ "بعض البلدان تحظر استخدام مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية الأكثر ضرراً - والتي تقتل النحل والحشرات الأخرى، ولكنها الآن أثبتت أنها ضارة بنا أيضاً".
100 خلية، 100 مدرسة
وفي إطار سعيها لإلهام جيل جديد من المدافعين عن البيئة، أعلنت تيرا أيضاً عن إطلاق مبادرة "100 خلية، 100 مدرسة".
ويهدف البرنامج إلى تركيب خلايا النحل في 100 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وتزويد الطلاب بتجارب تعليمية عملية، ويحظى بدعم من مؤسسة Roots and Shoots UAE.
سيكتسب الطلاب خبرة عملية في الحفاظ على النحل الملقح، وتتبع التنوع البيولوجي، واختبار العسل، وتعزيز الشعور بالمسؤولية البيئية.
وقالت الدكتورة جودال: "من خلال هذه المبادرة، يمكننا إلهام الشباب لفهم أهمية التنوع البيولوجي والدور الذي تلعبه النحل الملقح في ضمان الأمن الغذائي وصحة النظام البيئي، من خلال التعرض العملي المبتكر لتتبع التنوع البيولوجي واختبار العسل".
ويشكل إعلان المبادرة جزءاً من برنامج مدته ثلاثة أيام بعنوان "تلقيح التغيير، وإلهام الغد"، والذي يتضمن جلسة أسئلة وأجوبة حصرية مباشرة مع الدكتورة جودال في 28 يناير في الساعة 6 مساءً.
ستُعقد الجلسة في قاعة Terra Auditorium، حيث يجب على الحضور التسجيل وتقديم تذكرة Terra صالحة للدخول.