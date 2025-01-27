افتتاح حديقة "جين جودال" للملقحات في "إكسبو دبي" لتعزيز الاستدامة البيئية

وقد نمت مستعمرة النحل المزدهرة، التي تم اكتشافها في عام 2019، بسرعة من 2000 نحلة أثناء البناء إلى 30 ألف نحلة بعد ثلاثة أشهر فقط من إعادة إدخالها. ومع دمج التصميم المستدام واستعادة الموائل، تلعب الحديقة دوراً حاسماً في حماية التنوع البيولوجي.