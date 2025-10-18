افتتاح جزئي لجسر الحميدية في عجمان

افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية اليوم (السبت) جزئياً مشروع جسر الحميدية على شارع الشيخ زايد في عجمان أمام حركة المرور.
تم الانتهاء من بناء الجسر الذي يبلغ طوله 1100 متر ويتضمن أربعة مسارات في كل اتجاه مع إشارات ضوئية.
لا تزال الأعمال جارية في التقاطعات السفلية والأرصفة ومواقف السيارات وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد والجسر المتصل بشارع الشيخ محمد بن زايد. ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال قبل نهاية العام الجاري.
سيسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري على شارع الشيخ زايد وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
كما يهدف إلى تقليص زمن الرحلة بنسبة 60%، وتسهيل الوصول إلى المناطق السكنية والخدمية المرتبطة بشارع الشيخ محمد بن زايد، بالإضافة إلى منطقتي الحميدية والراشدية. وسيخدم الجسر مرافق حيوية كمسـتشـفى الشيخ محمد بن زايد الجاري إنشاؤه ومجمّع زايد التعليمي في مدينة الشيخ محمد بن زايد.
ويأتي المشروع ضمن خطة متكاملة للتحسين المستدام ويتماشى مع الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة طرق عجمان. ويدعم أهداف التنمية الشاملة للإمارة، ويحسن جودة الحياة، ويواكب النمو العمراني والزيادة المستمرة في الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد.
حضر الافتتاح سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري وكيل الوزارة، وسعادة عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من المسؤولين من الوزارة والدائرة.