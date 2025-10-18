افتتاح جزئي لجسر الحميدية في عجمان

لا تزال الأعمال جارية في التقاطعات السفلية والأرصفة ومواقف السيارات وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد والجسر المتصل بشارع الشيخ محمد بن زايد. ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال قبل نهاية العام الجاري.