افتتاح أول مركز للتخليص الجمركي الأمريكي في مطار زايد الدولي بأبوظبي

وأصبحت خدمة التخليص المسبق من الجمارك وحماية الحدود متاحة في مطارات أبوظبي لركاب الاتحاد منذ يناير 2014. وعندما تم نقل الرحلات التجارية إلى مطار زايد الدولي الذي تم افتتاحه مؤخرًا قبل عام، استمر المسافرون الأمريكيون في الاستفادة من خدمة التخليص المسبق من الجمارك وحماية الحدود باستخدام المنشأة القديمة حتى أصبح الموقع الجديد جاهزًا.