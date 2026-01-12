سقوط "منتحل صفة" في الهند حاول منع وصول التعويضات للمستثمرين في الإمارات

وذكرت مديرية التنفيذ أن عمليات التفتيش التي أجريت في مقر إقامته في سيكوندر أباد في 10 يناير أدت إلى ضبط هواتف محمولة تحتوي على محادثات "واتساب" مع "شيخ" ومعاونيها. ويزعم المحققون أن الرسائل كشفت عن جهود للتأثير على العمليات التحقيقية والقضائية وتسهيل بيع العقارات التي تم الاستحواذ عليها من خلال عائدات الجريمة المزعومة.