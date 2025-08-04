اعتقال مدير صندوق هندي سابق في قضية غسل أموال ضخمة مرتبطة بتداولات في دبي

قالت مديرية إنفاذ القانون يوم الأحد (3 أغسطس) إن وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند ألقت القبض على مدير صندوق سابق من صندوق "أكسيس ميوتشوال"Axis Mutual Fund فيما يتعلق بمخطط رئيسي مرتبط بمحطة تداول مقرها دبي.

أُلقي القبض على فيريش جوشي، كبير المتداولين السابق في صندوق أكسيس ميوتشوال، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في الهند، في الثاني من أغسطس/آب بموجب قانون منع غسل الأموال. وأمرت محكمة خاصة باحتجازه لدى إدارة مكافحة غسل الأموال حتى الثامن من أغسطس/آب.

يأتي هذا الاعتقال بعد سلسلة من المداهمات الوطنية التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات يومي 1 و2 أغسطس/آب، استهدفت مواقع متعددة في أنحاء الهند، بما في ذلك مومباي، ودلهي، وغوروغرام، ولوديانا، وأحمد آباد، وبوج، وبهافناغار، وكولكاتا. وخلال هذه العمليات، جمّدت السلطات أصولًا يُشتبه في أنها عائدات جرائم، بما في ذلك صناديق استثمارية وأسهم وأرصدة بنكية تُقدر قيمتها بنحو 7.4 مليون درهم.

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يدير صندوق أكسيس المشترك، وهو جزء من مجموعة أكسيس بنك، أكثر من 85 مليار درهم من الأصول للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وفقًا للمدير التنفيذي، أساء جوشي استخدام بيانات تداول سرية بين عامي 2018 و2021 لإبرام صفقات استباقية عبر حسابات وهمية، وهي ممارسة تُعرف باسم "التداول المسبق". ويُزعم أنه شارك هذه المعلومات غير المعلنة مع وسطاء لديهم إمكانية الوصول إلى منصة تداول في دبي، مما مكّنهم من تنفيذ الصفقات بناءً على تعليماته ودفع عمولات نقدية له.

في بيان صحفي سابق، ذكرت إدارة مكافحة الفساد أن كيانين خارجيين، أحدهما مُسجَّل في دبي، أُسسا باستخدام أموال مختلسة. وأوضحت الإدارة أن العائدات استُخدمت لشراء عقارات في المملكة المتحدة، وتكوين ودائع ثابتة واستثمارات في الهند.

أعرب المستثمر المخضرم شانكار شارما، المقيم في دبي ومؤسس شركة جي كوانت إنفستك، عن أمله في أن تُتابع القضية حتى نهايتها. وصرح لصحيفة "خليج تايمز" : "تعتمد سلامة السوق على مدى حسم مثل هذه الانتهاكات".

التسرع في البيع هو ممارسة غير قانونية في السوق، يستغل فيها المتداولون المعرفة المسبقة بصفقات العملاء الكبار لتحقيق مكاسب شخصية. ويُعتبر هذا خرقًا خطيرًا لثقة المستثمرين، وهو محظور بموجب قانون الأوراق المالية الهندي.

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