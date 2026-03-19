"اعتراض ناجح".. أبوظبي تسيطر على حادثي سقوط شظايا في منشأتي "حبشان" و"باب"

وقع حادثان في منشآت حبشان للغاز وحقل باب في أبوظبي بسبب سقوط شظايا صاروخية، حسبما أكده المكتب الإعلامي للإمارة في وقت مبكر من اليوم الخميس.
وتستجيب سلطات أبوظبي حاليًا لكلا الحادثين، اللذين أعقبا اعتراض الصواريخ بنجاح، وقد تم إغلاق منشآت الغاز. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
حثت السلطات في عاصمة الإمارات مرة أخرى الجمهور على البحث عن المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.
في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، أدانت الدولة بشدة الهجوم الإرهابي الإيراني الذي استهدف منشأة حبشان للغاز وحقل باب.
وأضافت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات تشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدة أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وصون مصالحها الوطنية.
وشددت الوزارة كذلك على أن "هذا الهجوم الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية الحيوية والمنشآت النفطية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك لأمن الطاقة العالمي."
