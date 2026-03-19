"اعتراض ناجح".. أبوظبي تسيطر على حادثي سقوط شظايا في منشأتي "حبشان" و"باب"

وقع حادثان في منشآت حبشان للغاز وحقل باب في أبوظبي بسبب سقوط شظايا صاروخية، حسبما أكده المكتب الإعلامي للإمارة في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وتستجيب سلطات أبوظبي حاليًا لكلا الحادثين، اللذين أعقبا اعتراض الصواريخ بنجاح، وقد تم إغلاق منشآت الغاز. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

حثت السلطات في عاصمة الإمارات مرة أخرى الجمهور على البحث عن المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.