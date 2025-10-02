اعتراض افتراضي لسفينة تحمل مقيمًا إماراتيًا ضمن أسطول "الصمود العالمي" نحو غزة

من جانبها، نشرت القوات الإسرائيلية صورة للنشطاء المحتجزين الذين كانوا على متن أسطول "الصمود العالمي"، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ والناشط البرازيلي ثييجو أفِيلا. ومن المتوقع نقلهم إلى ميناء أشدود، الذي يبعد 20 كيلومترًا عن غزة، ليتم ترحيلهم من هناك. وفي بيان، وصَف منظمو الأسطول عمليات الاعتراض بأنها "غير قانونية" كونها تمت أثناء إبحار السفن في المياه الدولية.