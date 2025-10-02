اعتراض افتراضي لسفينة تحمل مقيمًا إماراتيًا ضمن أسطول "الصمود العالمي" نحو غزة

يُعتقد أن القوات الإسرائيلية اعترضت السفينة التي كان على متنها مواطن إماراتي ضمن أسطول الصمود العالمي. وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الدكتورة زهيرة سومار صورًا ومقاطع فيديو لسفينة إسرائيلية تقترب من السفينة.
انقطع البث المباشر للفيديو بعد ذلك، ولم تصدر أي تحديثات من الفريق منذ حينها. وعلى الموقع الرسمي للأسطول، والذي تم تحديثه يوم الخميس، تم وضع علامة "اعتراض مفترض" على السفينة "فير ليدي"، التي كانت الدكتورة زهيرة على متنها، إلى جانب عدة سفن أخرى.
نُشر فيديو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس، تظهر فيه وهي تقول إنها اختُطفت. وقالت: "إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو، فهذا يعني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفتني واقتادتني إلى إسرائيل رغماً عني. أرجوكم تواصلوا مع حكومة جنوب أفريقيا. أرجوكم اضغطوا عليهم لإعادتنا إلى ديارنا بعيدا عن هذه الإبادة الجماعية. يجب أن يتوقف هذا".
وبحسب تقارير إعلامية، فقد زعمت إسرائيل أنها منعت الأسطول المحمّل بالمساعدات من الوصول إلى غزة، بعد أن اعترضت ما لا يقل عن 39 سفينة من أصل 45. ومع ذلك، ورد أن القارب "ميكينو" تمكن من اختراق الحصار وتوقف داخل المياه الإقليمية الفلسطينية.
في مقطع فيديو تم تسجيله من على متن السفينة "فير ليدي"، شوهد المسافرون وهم يلاحظون اقتراب القوات الإسرائيلية ويتهيأون لذلك، حيث ارتدوا سترات النجاة وجلسوا بهدوء في انتظار اقتراب القوات. وقالت الدكتورة زاهيرة، بصفتها مديرة القارب: "هل أحضر الجميع جوازات سفرهم؟".
كما ظهرت زهيرة وهي تضع عطراً عربياً يُسمى "العود" أو "القطر" على معصميها وتقدمه لزملائها المسافرين، موضحةً دلالة هذا العطر في الثقافة الإسلامية. وقد تمت إزالة التسجيل المباشر من على يوتيوب فيما بعد.
من جانبها، نشرت القوات الإسرائيلية صورة للنشطاء المحتجزين الذين كانوا على متن أسطول "الصمود العالمي"، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ والناشط البرازيلي ثييجو أفِيلا. ومن المتوقع نقلهم إلى ميناء أشدود، الذي يبعد 20 كيلومترًا عن غزة، ليتم ترحيلهم من هناك. وفي بيان، وصَف منظمو الأسطول عمليات الاعتراض بأنها "غير قانونية" كونها تمت أثناء إبحار السفن في المياه الدولية.
في مقابلة سابقة مع صحيفة "خليج تايمز"، شرحت الدكتورة زهيرة كيف خضع فريق مكون من 497 شخصًا ضمن الأسطول لتدريبات صارمة للإعداد لجميع الاحتمالات. وقالت إنها كمديرة للسفينة، كانت وظيفتها إجراء التمارين والتأكد من أن الجميع مستعدون.
وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رجل الأعمال يوسف عمر إن التدريب الذي تلقاه المشاركون في الأسطول كان "شاملاً بشكل لا يُصدق"، مشيراً إلى أن الركاب تلقوا تدريبات لخفض التصعيد وتجنّب العنف.
وأضاف: "من بين 26,000 متقدم، فإن الـ500 الذين هم على متن السفن الآن هم الأفضل من حيث القدرة على السيطرة على عواطفهم، والتعامل بعقلانية، والقدرة على تحمل الضغط النفسي".
ويُذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ فرض إسرائيل الحصار البحري على مياه غزة عام 2009، التي يتمكن فيها تحرك غير مرخص من الاقتراب لمسافة أقل من 70 ميلاً بحرياً من القطاع.