اعتراضات ناجحة في سماء دبي.. إصابتان طفيفتان بشظايا متساقطة والوضع مستقر

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بإصابة شخصين إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرات مسيرة فوق منزلين في دبي من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

ومع استمرار إيران في استهداف الأصول الأمريكية في دول الخليج، سُمعت عدة أصوات قوية في منطقة دبي لليوم الثاني على التوالي (الأحد). يأتي ذلك في أعقاب الضربات الانتقامية الإيرانية على الدول المجاورة رداً على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

أكدت سلطات دبي أن حطاماً ناتجاً عن طائرات مسيرة اعترضتها الدفاعات الجوية سقط في فناء منزلين. وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة. كما أوضحت السلطات أن الأصوات التي سُمِعت في بعض المناطق كانت نتيجة لعمليات اعتراض ناجحة، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة تماماً.

ومع مواصلة قوات الدفاع الإماراتية اعتراض الضربات الإيرانية، طمأنت السلطات السكان بأن الوضع تحت السيطرة. وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) أن سلامة وأمن الجميع في دولة الإمارات هي الأولوية القصوى.

وكانت الهيئة قد حثت الجمهور يوم السبت على التزام الهدوء والتعاون مع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة. كما أرسلت وزارة الداخلية تنبيهاً طارئاً يوم السبت نصحت فيه الناس بالاحتماء في مبانٍ آمنة، والابتعاد عن النوافذ والأبواب والمساحات المفتوحة، وانتظار التعليمات الرسمية.

اتُخذت هذه الخطوات استجابة لتهديدات صاروخية محتملة رصدت فوق الدولة، ونجحت أنظمة الدفاع الوطني في اعتراضها. وقالت الإمارات إنها اعترضت ثلاث موجات من إطلاق الصواريخ الإيرانية. كما تعاملت السلطات مع حطام صواريخ سقط في منطقة سكنية، مما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأعربت عن تعازيها لأسرة مقيم باكستاني لقي حتفه في الحادث.