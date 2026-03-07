اعتذار طهران ينعش استفسارات السفر في الإمارات وآمال باستقرار الأجواء

بدأت استفسارات السفر الجوي في الإمارات بالارتفاع بعد اعتذار الرئيس الإيراني لدول الخليج، بما في ذلك الإمارات، عن الهجمات الأخيرة، مما أثار آمالاً بأن التوترات في المنطقة قد تخف وتستقر عمليات الطيران في الأيام المقبلة.

قال وكلاء السفر إن الاستفسارات من المسافرين بدأت ترتفع مرة أخرى مع استئناف عمليات شركات الطيران تدريجياً بعد أيام من الاضطرابات.

قالت مطارات دبي إن العمليات استؤنفت جزئياً في 7 مارس، مع مغادرة بعض الرحلات من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي وورلد سنترال (DWC). ومع ذلك، نصحت السلطات الركاب بعدم التوجه إلى المطار ما لم يتم الاتصال بهم من قبل شركة الطيران لتأكيد رحلتهم، حيث تستمر الجداول في التغير.

قالت وكالات السفر إنها بدأت تتلقى مكالمات من المقيمين بمجرد أن تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن جيران البلاد لن يتم استهدافهم ما لم تُشن هجمات من أراضيهم.

كان معظم المتصلين مسافرين قاموا بحجز تذاكرهم مسبقاً وأرادوا التأكد مما إذا كانت رحلاتهم ستعمل حسب الموعد المحدد.