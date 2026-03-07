اعتذار طهران ينعش استفسارات السفر في الإمارات وآمال باستقرار الأجواء
[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
بدأت استفسارات السفر الجوي في الإمارات بالارتفاع بعد اعتذار الرئيس الإيراني لدول الخليج، بما في ذلك الإمارات، عن الهجمات الأخيرة، مما أثار آمالاً بأن التوترات في المنطقة قد تخف وتستقر عمليات الطيران في الأيام المقبلة.
قال وكلاء السفر إن الاستفسارات من المسافرين بدأت ترتفع مرة أخرى مع استئناف عمليات شركات الطيران تدريجياً بعد أيام من الاضطرابات.
قالت مطارات دبي إن العمليات استؤنفت جزئياً في 7 مارس، مع مغادرة بعض الرحلات من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي وورلد سنترال (DWC). ومع ذلك، نصحت السلطات الركاب بعدم التوجه إلى المطار ما لم يتم الاتصال بهم من قبل شركة الطيران لتأكيد رحلتهم، حيث تستمر الجداول في التغير.
قالت وكالات السفر إنها بدأت تتلقى مكالمات من المقيمين بمجرد أن تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن جيران البلاد لن يتم استهدافهم ما لم تُشن هجمات من أراضيهم.
كان معظم المتصلين مسافرين قاموا بحجز تذاكرهم مسبقاً وأرادوا التأكد مما إذا كانت رحلاتهم ستعمل حسب الموعد المحدد.
وفقاً لصفير محمد، المدير العام لشركة سمارت ترافلز، كان هذا التطور هو الخبر الأكثر انتظاراً لهذا الأسبوع في صناعة السفر.
“تتوالى المكالمات الآن. معظمها من أشخاص لديهم حجوزات مسبقة ويريدون التأكد من أن رحلاتهم ستعمل. كما تم تعليق الكثير من السفر الوافد بسبب التوترات، ولكن مع آخر التطورات، تعود تلك الخطط ببطء إلى مسارها الصحيح.”
على الرغم من الاهتمام المتجدد بالسفر، قال الوكلاء إن العديد من المقيمين لا يزالون حذرين بشأن تأكيد رحلات الترفيه، خاصة مع اقتراب عطلات العيد.
“ومع ذلك، من المتوقع أن يتحسن سفر الأعمال وفعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، خاصة الوافد إلى الإمارات من الصين، بشكل كبير في الأيام المقبلة. نأمل جميعاً أن يستقر هذا الوضع.”
