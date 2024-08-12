اضطرابات المملكة المتحدة تثير مخاوف طلاب الإمارات

وأغلقت المتاجر والشركات أبوابها مبكراً وتم إغلاق واجهاتها وإخلاء المباني في العديد من المواقع في جميع أنحاء إنجلترا، وتنفذ الشرطة دوريات مكثفة في الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية بينما يستعد السكان القلقون لاحتمال اندلاع أعمال عنف.

وقد أثار هذا الوضع المثير للقلق الشكوك بين العديد من الطلاب الذين يشعرون الآن بأنهم ملزمون بالمضي قدماً في خططهم حيث دفعوا بالفعل رسوماً باهظة للإقامة والتسجيل للفصل الدراسي الخريفي المقبل.