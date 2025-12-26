اصنع الفرق في ليلة رأس السنة.. شرطة دبي تفتح باب التطوع

سجل أكثر من 1,800 فرد للتطوع مع شرطة دبي كجزء من احتفالات رأس السنة الجديدة لهذا العام، مع استمرار فتح باب التسجيل حتى 28 ديسمبر للراغبين في المشاركة.

وفي حديثه لـ "خليج تايمز"، أوضح العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي تدير نظاماً تطوعياً متكاملاً تماماً مصمماً لإدارة المتطوعين من الموظفين الداخليين وأفراد المجتمع ككل.

وقال إن منصة التطوع المخصصة عبر الإنترنت، المتاحة من خلال موقعهم الرسمي، تتيح للمتطوعين عرض الفرص المتاحة والتسجيل باستخدام الهوية الإماراتية. وتتم مراجعة الطلبات بناءً على معايير محددة، بما في ذلك عدد المتطوعين المطلوب لكل فرصة.

بمجرد القبول، يتم التواصل مع المتطوعين من قبل قادة محددين ويُطلب منهم حضور ورش عمل توجيهية وتوعوية مصممة لتناسب الأدوار المسندة إليهم. وأكد المنصوري على أهمية التأكد من اللياقة البدنية والجاهزية للمتطوعين، لا سيما للمهام الميدانية.

وأضاف أن رحلة التطوع تُدار من خلال نظام آلي شامل، يبدأ من التسجيل وتتبع الحضور في مواقع الفعاليات وحتى المغادرة وإصدار شهادات التطوع الرسمية.

وقد تقدم المتطوعون لسبع فرص مختلفة، تشمل أدواراً ضمن فرق الدراجات الهوائية والخيالة، ووحدات "الروح الإيجابية"، والأنشطة في منطقة حتا، والتصوير الفوتوغرافي، والمهام عن بُعد، والتطوع العام.

تظل الطلبات مفتوحة حتى يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر، حيث يمثل المشاركون أكثر من 30 جنسية، مما يعكس التنوع الثقافي في دبي والروح القوية للمشاركة المجتمعية.

وخلال احتفالات ليلة رأس السنة، سيتم توزيع المتطوعين عبر ثمانية مواقع رئيسية، تشمل منطقة برج خليفة، ودبي فستيفال سيتي، وشواطئ دبي، ونايف، ومدينة إكسبو، والمحيصنة، ومجمع دبي للاستثمار، والقوز، لضمان تغطية شاملة لجميع مواقع الاحتفالات الكبرى.