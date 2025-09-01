اصطدام سيارة بمتجر في مجمع جميرا التجاري

اصطدمت مركبة بمتجر في مجمع تجاري بمنطقة أم سقيم بعد ظهر الأحد (31 أغسطس). ووقع الحادث عندما اقتحمت سيارة دفع رباعي متجر موموسو في مبنى سبينيس بمنطقة جميرا. وظلت شظايا الزجاج وألواح النوافذ متناثرة في الموقع لعدة ساعات بعد الحادث.
نينو هـ.، المقيمة في دبي، صادفت الحادثة أثناء زيارتها لمتجر سبينيس مع أطفالها وابنة أختها. قالت: "ذهبتُ حوالي الساعة 3:30 مساءً، وكان المسؤولون قد طوقوا المنطقة آنذاك".
تحطم زجاج سيارة موموسو بالكامل، وتناثرت أجزاء كثيرة منه. كما ظهرت شقوق في زجاجها الأمامي والخلفي. أعتقد أن الحادث وقع في وقت سابق من اليوم، لأنه لم يكن هناك أي ضباط شرطة أو سيارة إسعاف في الموقع وقت وصولنا.
قالت نينو إنها توقفت عند السوبر ماركت لشراء بعض الوجبات الخفيفة لأطفالها، وقد صُدمت مما رأته. وأضافت: "كان من المروع معرفة وجود أشخاص داخل السيارة والمتجر. أتمنى بصدق ألا يكون أحد قد أصيب بأذى في الحادث".
وأضافت الوافدة الهندية أنه بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى الموقع، كان متجر موموسو يعمل مرة أخرى وكانت المبيعات مستمرة.
وتواصلت صحيفة خليج تايمز مع شركة سبينيس للحصول على تعليق بشأن الحادث.
وفي الأسبوع الماضي، تم تغريم رجل آسيوي 10 آلاف درهم وتعليق رخصته لمدة ثلاثة أشهر بعد اصطدامه بصالون تجميل وخمس مركبات أخرى أثناء قيادته تحت تأثير المخدرات.
في عام ٢٠٢٣، اصطدمت سيارة مسرعة بمتجر تجاري في دبي بعد أن ضغط السائق على دواسة الوقود بدلًا من الفرامل. لم يُصَب أحد بأذى في الحادث.