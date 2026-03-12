اشتراك "خليج تايمز" الأول يمنح مقيماً في دبي قلادة ألماسية

وعن بداية اشتراكه، قال: "بما أنني أصبحت أملك مزيداً من الوقت صباحاً ومساءً، ناقشت مع زوجتي فكرة الاشتراك في صحيفة ورقية، كما أردنا أن تكتسب بناتنا عادة القراءة. بدأنا باشتراك لمدة شهر واحد للتجربة، ثم ثلاثة أشهر". وأثنى رام على خدمة العملاء وسرعة استجابة مندوب التوصيل "برافين راج"، مما شجعه على تجديد الاشتراك لمدة عام كامل في شهر أغسطس، والذي وصفه بأنه كان "تميمة حظه".