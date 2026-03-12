اشتراك "خليج تايمز" الأول يمنح مقيماً في دبي قلادة ألماسية

بالنسبة لهذا المقيم في دبي، كان اشتراكه السنوي الأول في صحيفة "خليج تايمز" سبباً في فوزه بقلادة ألماسية فاخرة. وقال رام براسون، المقيم في الإمارات منذ 13 عاماً، إنه كان في غاية السعادة عندما تلقى اتصال الفوز.
وصرح قائلاً: "لم أفز بأي شيء في حياتي من قبل، ولا حتى قلم جاف. لذا، كنت مندهشاً جداً عندما تلقيت اتصالاً من (خليج تايمز) يخبرني بأنني فزت. أعتقد أن زوجتي كانت الأكثر سعادة عندما علمنا أن الجائزة هي قلادة ألماس".
تواجد رام في المقر الرئيسي للصحيفة في شارع لطيفة بنت حمدان يوم الخميس، حيث تسلم جائزته من تشارلز ياردلي، الرئيس التنفيذي لـ "خليج تايمز".
وعبر رام عن امتنانه قائلاً إن الفوز بهذه الهدية كان أفضل شيء حدث له، خاصة في ظل الأوقات الحالية، مشيراً إلى أن هذا الفوز كان "بقعة ضوء وأخباراً سعيدة" في حياته.
وأضاف: "منذ بداية الصراعات الإقليمية، كانت (خليج تايمز) مصدري الرئيسي للأخبار. حتى أنني كنت أرسل الروابط لعائلتي في الهند؛ لأن القنوات الإخبارية هناك كانت تبالغ في تصوير الأحداث وتثير قلقهم. طلبت منهم متابعة مدونات (KT) اليومية للحصول على أدق المعلومات".
ينحدر رام من ولاية كيرالا في جنوب الهند، ويعيش في دبي مع زوجته ذيلنا وابنتيهما: أوانثيكا (12 عاماً) وأنفيثا (5 أعوام).
يعمل رام في شركة "شوبا" للإنشاءات، وكان يسكن في منطقة الكرامة لسنوات قبل أن ينتقل في عام 2024 إلى "ديسكفري جاردنز"، مما قلص وقت تنقله إلى العمل في جبل علي بأكثر من النصف.
وعن بداية اشتراكه، قال: "بما أنني أصبحت أملك مزيداً من الوقت صباحاً ومساءً، ناقشت مع زوجتي فكرة الاشتراك في صحيفة ورقية، كما أردنا أن تكتسب بناتنا عادة القراءة. بدأنا باشتراك لمدة شهر واحد للتجربة، ثم ثلاثة أشهر". وأثنى رام على خدمة العملاء وسرعة استجابة مندوب التوصيل "برافين راج"، مما شجعه على تجديد الاشتراك لمدة عام كامل في شهر أغسطس، والذي وصفه بأنه كان "تميمة حظه".
يعد رام الفائز الثاني من أصل خمسة فائزين بقلادات ألماسية مقدمة من "خليج تايمز" بالتعاون مع "جوي ألوكاس".
يتم إجراء سحب واحد كل شهر.
هناك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة "لينك آند كو" في السحب النهائي.
تفاصيل باقة الاشتراك السنوي:
السعر: 549 درهماً إماراتياً.
المميزات: يحصل المشتركون على قسائم شراء بقيمة 724 درهماً من شركاء مثل (باسكن روبنز، ناندوز، كارلوتشيوز، لافاش، شويترامس، وجوي ألوكاس).
خصومات إضافية: خصم 25% على فعاليات (KT) المخصصة للمستهلكين.