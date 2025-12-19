استنفار أمني وعمليات ميدانية لحماية الأرواح وتأمين الطرق في دبي

قال العميد تركي عبدالرحمن بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، لصحيفة خليج تايمز إن المتابعة المبكرة لتطورات الطقس في الدول المجاورة ساعدت السلطات على الاستعداد مسبقاً. ومع تدهور الأحوال الجوية محلياً، تم تمديد ساعات عمل الضباط وزيادة الموارد تبعاً لذلك، حيث تم نشر نحو 70% من موارد الدوريات والإنقاذ في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك حتّا، لضمان سلامة الجمهور طوال الليل.