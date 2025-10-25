استمرار حالات الإنفلونزا بين الأطفال بسبب تقلبات الطقس في الإمارات

قال الدكتور علي راغب علي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ورئيس قسم الأطفال في المستشفى السعودي الألماني عجمان، إن هذا الاتجاه متكرر في جميع العيادات على مستوى الدولة. وصرح: "نعم، هناك ارتفاع واضح في حالات الإنفلونزا والحالات الشبيهة بها في الأسابيع الأخيرة في جميع أنحاء الإمارات، خاصة مع تغير الطقس وعودة الأطفال إلى المدارس."