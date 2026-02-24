استمرار تشكل الضباب في أغلب مناطق الإمارات

وتشهد درجات الحرارة ارتفاعاً، حيث تسجل أبوظبي والشارقة درجات حرارة عظمى تصل إلى 31 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية و11 درجة مئوية على التوالي. وسيشهد سكان دبي طقساً أكثر حرارة يوم الثلاثاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية والصغرى عند 19 درجة مئوية.