استمرار تشكل الضباب في أغلب مناطق الإمارات

سيكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً يوم الأربعاء، 25 فبراير 2026، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
ويمكن للسكان توقع استمرار حالة الطقس الضبابي يوم الأربعاء، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف فوق المناطق الداخلية. كما ستكون الرطوبة مرتفعة ليلاً وصباح الخميس.
وتشهد درجات الحرارة ارتفاعاً، حيث تسجل أبوظبي والشارقة درجات حرارة عظمى تصل إلى 31 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية و11 درجة مئوية على التوالي. وسيشهد سكان دبي طقساً أكثر حرارة يوم الثلاثاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية والصغرى عند 19 درجة مئوية.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة من اتجاهات جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. وبينما ستتراوح سرعة الرياح غالباً بين 10 كم/ساعة و25 كم/ساعة، إلا أنها قد تزداد لتصل إلى 40 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويصبح مضطرباً تدريجياً ليلاً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.