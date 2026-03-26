استمرار المنخفض الجوي الماطر على الإمارات حتى ليل الجمعة

أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) أن الدولة ستستمر تحت تأثير منخفض جوي ماطر حتى ليل غدٍ الجمعة، وذلك نتيجة لتعمق الجبهة الهوائية الرئيسية المتمركزة حالياً فوق المناطق الغربية الأقصى، حيث سُجلت أمطار غزيرة في مناطق متفرقة.
وأوضح المركز في بيان له اليوم أن تأثيرات الحالة الجوية ستمتد تدريجياً إلى أبوظبي بين الساعة 1 صباحاً و3 صباحاً من يوم الجمعة، كما ستشمل إمارة دبي، والسواحل الشمالية، والمناطق الداخلية الجنوبية، مصحوبة بأمطار غزيرة.
وستمتد الحالة الجوية لاحقاً إلى المناطق الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى منطقة العين، بين الساعة 4 صباحاً و5 صباحاً من يوم الجمعة، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة. وأشار المركز إلى استمرار وجود فرصة لتشكل سحب ممطرة فوق مناطق متفرقة من الدولة، مصحوبة بأمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة أحياناً، وتستمر حتى ليل غدٍ الجمعة.
أما الرياح فستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً ومثيرة للغبار والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/ساعة، وتصل إلى 60 كم/ساعة أحياناً. ويكون البحر معتدل الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان.
وستبلغ درجة الحرارة العظمى في دبي والشارقة 25 درجة مئوية، بينما تكون الصغرى 22 و21 درجة مئوية على التوالي. وتتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين 21 و26 درجة مئوية.