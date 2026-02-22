الإمارات

استمرار الأجواء الضبابية في الإمارات غداً

توقعات بارتفاع الرطوبة وتشكل الضباب في المناطق الساحلية والداخلية مع درجات حرارة تصل إلى 30 مئوية.
طاقم الخليج تايمز
ستستمر الأجواء الضبابية في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2026. وتواصل السلطات، مثل المركز الوطني للأرصاد وشرطة أبوظبي، إصدار تنبيهات منتظمة تحث السكان على توخي الحذر عند الخروج في الهواء الطلق.

ستكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً أحياناً. وسيشعر السكان بالرطوبة ليلاً وصباح الثلاثاء، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ستصل درجات الحرارة في أبوظبي ودبي إلى حد أقصى يبلغ 29 درجة مئوية، بينما ستشهد الشارقة درجة حرارة قصوى تصل إلى 30 درجة مئوية. كما ستسجل الإمارات درجات حرارة صغرى تبلغ 18 و19 و17 درجة مئوية على التوالي.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من اتجاهات شمالية غربية إلى جنوبية غربية. وسيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

