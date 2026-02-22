استمرار الأجواء الضبابية في الإمارات غداً

ستستمر الأجواء الضبابية في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2026. وتواصل السلطات، مثل المركز الوطني للأرصاد وشرطة أبوظبي، إصدار تنبيهات منتظمة تحث السكان على توخي الحذر عند الخروج في الهواء الطلق.